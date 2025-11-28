Serie C: analisi delle partite del sabato e approfondimento sui playoff

Ecco i risultati e le analisi dettagliate delle partite di Serie C disputate sabato, con un'attenzione particolare ai playoff e alla battaglia per la salvezza.

Il sabato di Serie C si è rivelato ricco di emozioni e colpi di scena, con ben 12 partite che hanno raccontato storie diverse sul campo. I tifosi attendono con trepidazione i grandi match di domenica; ecco un resoconto completo delle sfide odierne e delle loro implicazioni per la classifica.

Playoff e sorprese

In un clima di grande attesa, la Pro Vercelli ha dimostrato di avere una panchina lunga e talentuosa, riuscendo a conquistare una vittoria fondamentale contro l’Alcione. L’autore del gol decisivo è stato Jean-Guy Akpa Akpro, un nome noto grazie al suo legame familiare con il centrocampista del Verona. Questa vittoria ha permesso alla squadra di consolidare la propria posizione nella zona playoff.

Il Lumezzane in crescita

Un’altra squadra che ha saputo farsi notare è il Lumezzane, che ha trionfato in trasferta contro l’AlbinoLeffe. La rete di Caccavo ha fissato il punteggio su una vittoria di misura, portando la squadra a un sesto risultato utile consecutivo. Questo trend positivo è un segnale di crescita importante per il team di Troise.

La lotta per la salvezza

Nello scontro diretto per la salvezza, Arzignano e Dolomiti Bellunesi hanno pareggiato, con un episodio controverso che ha segnato il match: un rigore contestato trasformato da Clemenza al 90’. Anche Virtus Verona e Triestina hanno condiviso il bottino, ma il loro 0-0 segna un’astinenza prolungata dalle vittorie, lasciando entrambe le squadre in difficoltà.

Il Ravenna sfiora il primato

Il Ravenna ha avuto l’opportunità di issarsi al primo posto, ma non è riuscito a superare il Gubbio. Al Benelli, sotto lo sguardo della celebre Elisabetta Canalis, la partita si è conclusa con un 1-1, dopo che il gol iniziale di De Marco è stato pareggiato da La Mantia su rigore. Un’occasione persa, ma il quarto posto provvisorio del Carpi, vincente contro il Rimini, tiene viva la lotta per il vertice.

Altri risultati significativi

Il Casarano ha proseguito la sua corsa positiva, espugnando il campo del Giugliano con una prestazione convincente che ha visto tre gol nati da calci d’angolo. D’altra parte, il debutto di Serpini sulla panchina del Sorrento non ha avuto fortuna, con la squadra che ha ceduto alla Casertana, grazie a un gol decisivo di Llano, assistito da Kallon. I risultati di questa giornata sono stati un mix di gioie e delusioni per le squadre coinvolte.

Il Trapani e il Picerno si fanno avanti

Il Trapani ha ritrovato la forma, dominando il Foggia e infliggendo un pesante colpo ai loro avversari, relegandoli all’ultimo posto in classifica. Infine, il Picerno ha centrato una vittoria importante a Monopoli, con una doppietta del portoghese Abreu e un rigore parato da Marcone, un portiere recentemente ingaggiato tra gli svincolati. Queste vittorie hanno reso la classifica ancora più affollata e competitiva.

Le partite di sabato hanno offerto un assaggio di quello che ci aspetta nel prosieguo del campionato di Serie C. Con i playoff in vista e la lotta per la salvezza sempre più accesa, ogni punto guadagnato sarà cruciale per le ambizioni delle squadre. La domenica promette di essere altrettanto emozionante, con i match che potrebbero ulteriormente rimescolare le carte in tavola.