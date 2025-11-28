Incidente sulla Provinciale 229: Cinque Feriti e Traffico Paralizzato

Un incidente stradale sulla provinciale 229 ha provocato feriti e notevoli disagi al traffico, con congestioni che si sono protratte per oltre due ore.

Intorno alle 17.30, si è verificato un incidente stradale di notevole gravità sulla provinciale 229, in prossimità del Garden Viridea, che collega i comuni di Rho e Pogliano Milanese. L’evento ha causato ferite a cinque persone e ha bloccato il traffico nella zona per circa due ore, creando significativi disagi agli automobilisti.

La dinamica dell’incidente

Secondo le informazioni preliminari fornite dalla Polizia Locale di Pogliano Milanese, le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione. Due veicoli sono stati coinvolti: uno procedeva verso Rho, l’altro in direzione di Vanzago. Uno dei mezzi ha subito un ribaltamento sulla carreggiata, complicando ulteriormente la situazione.

Interventi di soccorso

Immediatamente dopo il sinistro, sono intervenute due ambulanze, insieme al personale dell’automedica e ai Vigili del Fuoco di Rho, per prestare soccorso ai feriti. Cinque persone sono rimaste coinvolte, tra cui un neonato di soli tre mesi. Gli altri feriti includono un uomo di 63 anni, un giovane di 22, una donna di 28 e un uomo di 33 anni. Tutti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Corso Europa a Rho.

Chiusura della provinciale 229 e indagini in corso

La provinciale 229 è rimasta chiusa fino alle 19.10, quando è stata finalmente riaperta al traffico, grazie all’intervento degli agenti di polizia locale. Gli inquirenti stanno attualmente analizzando le circostanze che hanno portato all’incidente. Una delle ipotesi è che un veicolo sia uscito in contromano dal Garden Viridea, provocando la collisione tra i due mezzi.

Le reazioni della comunità

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti, che temono per la sicurezza lungo quella tratta stradale. In seguito all’accaduto, le autorità locali potrebbero considerare di implementare misure di sicurezza aggiuntive per prevenire simili incidenti futuri.

L’incidente sulla provinciale 229 ha avuto un impatto significativo sia per i feriti che per il traffico della zona. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire la situazione e garantire una maggiore sicurezza stradale, affinché eventi del genere non si ripetano.