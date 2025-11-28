Guida Completa ai Trasporti Pubblici per Raggiungere Alcione Calcio a Milano

Utilizza i mezzi pubblici per accedere facilmente ad Alcione Calcio a Milano.

Milano è una città vivace e ben collegata, e raggiungere destinazioni come Alcione Calcio è facile grazie a un efficiente sistema di trasporti pubblici. Sia che si desideri vedere una partita o visitare le strutture, conoscere le opzioni disponibili rende tutto più semplice. Questo articolo esplora le linee di bus, treni, metropolitane e tram che portano direttamente ad Alcione Calcio.

Le linee di trasporto che servono Alcione Calcio

Alcione Calcio è situato in una posizione strategica di Milano, facilmente accessibile tramite diversi mezzi di trasporto. Le fermate più vicine a questa struttura sportiva includono linee di bus, treni e tram che offrono frequenti collegamenti al resto della città. In particolare, le linee di bus 49 e 98 sono tra le opzioni più utilizzate dai visitatori.

Linee di bus

La fermata più prossima ad Alcione Calcio è situata su Via Capecelatro, a pochi passi dalla struttura. La linea 49 è particolarmente comoda, mentre la linea 98 offre un’alternativa valida per raggiungere la destinazione in modo rapido. Utilizzando la metropolitana, la linea M5 porta nelle vicinanze con facilità.

Opzioni di trasporto ferroviario e tramviario

Oltre ai bus, Alcione Calcio è ben collegato anche mediante il trasporto ferroviario. Le linee R22 e R27 si fermano nelle vicinanze, consentendo un accesso diretto per coloro che provengono da altre zone della Lombardia. Se si preferisce muoversi in tram, le linee 10 e 16 sono disponibili e portano a breve distanza dalla meta.

Stazioni di riferimento

La stazione tram più vicina ad Alcione Calcio è San Siro Ippodromo, raggiungibile con una passeggiata di circa sette minuti. Per chi utilizza la metropolitana, la stazione di San Siro Ippodromo è a soli cinque minuti a piedi dalla destinazione. Queste opzioni rendono Alcione Calcio facilmente accessibile da qualsiasi punto della città.

Orari e frequenze delle corse

Per chi ha in programma di visitare Alcione Calcio, è utile conoscere gli orari delle corse. La prima corsa della linea tram 16 parte alle 04:40, mentre l’ultima corsa è programmata per le 01:58. Analogamente, la linea M5 inizia il servizio alle 05:41 e termina alle 00:26. Per i bus, la linea 80 inizia il servizio alle 05:28, mentre la Q78 termina alle 02:05.

Utilizzare l’app di Moovit può essere un ottimo modo per rimanere aggiornati su orari e percorsi. Inoltre, l’app fornisce avvisi in tempo reale sulla situazione dei mezzi pubblici, assicurando un viaggio senza intoppi verso Alcione Calcio.