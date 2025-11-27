Sciopero generale del 28 novembre: impatti e adesioni

Il 28 novembre si preannuncia un giorno di protesta e disagi nei trasporti pubblici.

Il 28 novembre si svolgerà uno sciopero generale che coinvolgerà numerosi settori, generando notevoli disagi per i cittadini. La protesta avrà inizio alle 21 di giovedì 27 e si concluderà alle 21 di venerdì 28, interessando in particolare il trasporto ferroviario e quello su strada.

Settori coinvolti nello sciopero

La mobilitazione coinvolgerà principalmente il settore dei trasporti, compresi i treni di Trenitalia e Trenord, oltre ad autostrade e servizi di trasporto pubblico. In particolare, i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni nei loro orari, con conseguenze anche per i pendolari.

Dettagli sui trasporti

Il personale delle ferrovie incrocerà le braccia dalle 21 di giovedì fino alle 21 di venerdì, mentre il personale delle autostrade si fermerà dalle 22 di giovedì alle 22 di venerdì. Tuttavia, i mezzi di trasporto pubblico locale a Milano, come bus e metro gestiti da Atm, continueranno a operare regolarmente. È importante prestare attenzione agli orari, poiché Trenord e Trenitalia hanno previsto orari limitati.

Motivazioni della protesta

Questa giornata di sciopero è stata indetta da diverse sigle sindacali, tra cui Cub, Usb e Adl-Cobas, per rivendicare diritti e migliori condizioni di lavoro. Le richieste includono un aumento della paga base a 2.000 euro, la possibilità di andare in pensione a 62 anni, e investimenti in sanità e istruzione pubblica.

Manifestazione a Roma

La protesta culminerà in una manifestazione a Roma, in piazza Montecitorio, dove i lavoratori e i rappresentanti di varie categorie esporranno le loro richieste. Si prevede una forte partecipazione, con lavoratori, studenti e cittadini che si uniranno per chiedere cambiamenti significativi nelle politiche governative.

Implicazioni per i cittadini

Per chi ha in programma di spostarsi, è fondamentale pianificare in anticipo. Gli utenti dei mezzi pubblici devono essere consapevoli delle possibili cancellazioni e modifiche nei servizi. Si consiglia di controllare i siti web di Trenord e Trenitalia per eventuali aggiornamenti, e di tenere d’occhio le comunicazioni ufficiali riguardanti il trasporto locale.

In conclusione, il 28 novembre si preannuncia come una giornata di mobilitazione che non solo coinvolgerà i settori dei trasporti, ma avrà anche un forte impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. La protesta mira a evidenziare problematiche di lunga data e a chiedere un cambiamento significativo nelle politiche lavorative e sociali.