Pro supera Alcione con determinazione e abilità nella quindicesima giornata

La Pro conquista una vittoria fondamentale contro l'Alcione grazie a un gol decisivo, evidenziando una straordinaria determinazione e tenacia.

Il pomeriggio di sabato 22 novembre 2025 ha visto sfidarsi la Pro e l’Alcione Milano nello stadio Robbiano Piola, in una partita valida per la quindicesima giornata del campionato di lega pro. Con l’arbitro David Kovacevic a dirigere il match e un clima freddo ma soleggiato, entrambe le squadre hanno dato il massimo per ottenere i tre punti.

L’Alcione, fondato nel 1952 e ispirato dal colore del martin pescatore, si è presentato con una formazione che includeva anche l’ex Pro Guillaume Renault. Dall’altra parte, mister Santoni ha sorpreso tutti con scelte tattiche che si sono rivelate decisive durante il corso della partita.

Analisi del primo tempo

Il primo tempo è iniziato con un’azione pericolosa dell’Alcione al 3′ minuto, quando un cross di Chierichetti ha trovato la testa di Marconi, ma Passador ha parato con prontezza. La Pro ha risposto al 7′ con un bel cross di Piran, ma Asane Sow non è riuscito a trovare la deviazione vincente. I ritmi di gioco non erano molto elevati e le due squadre hanno optato per una strategia di gioco più difensiva, cercando di arginare le ripartenze avversarie.

La partita si è rivelata tattica e spigolosa, con poche occasioni da rete. Il possesso palla era in gran parte della Pro, che cercava di trovare il giusto posizionamento per creare opportunità. Al 21′, Ousseynou ha tentato un tiro, ma il pallone è volato sopra la traversa. Un’altra opportunità è arrivata al 25′ con El Bouchataoui, che ha cercato di sorprendere il portiere avversario, senza successo.

Un secondo tempo di intensità

La ripresa ha visto entrambe le squadre rimanere in campo senza sostituzioni iniziali. L’Alcione ha provato a farsi pericoloso con Galli, ma senza concretizzare. Al 58′, Ousseynou ha tentato un tiro da fuori area, ma il pallone è finito lontano dal bersaglio. La Pro, pur avendo subito nove gol in questa stagione, ha mostrato una solidità difensiva invidiabile.

Le ammonizioni hanno iniziato a fioccare, con Galli che è stato sanzionato al 60′ per un fallo su El Bouchataoui e successivamente anche alcuni giocatori della Pro. Al 65′, Santoni ha deciso di inserire Akpa al posto di Coppola, e il cambio ha avuto un impatto positivo sulla squadra.

Il momento decisivo

Il momento cruciale della partita è arrivato all’80’, quando Akpa, dopo una bella azione che è scaturita da un corner, ha trovato il gol con un potente tiro. Questo gol ha acceso gli animi dei tifosi e ha dato nuova linfa alla Pro, che non si è fermata e ha continuato a cercare il raddoppio.

Nonostante un gol annullato a Michele Marconi per fuorigioco all’83’, la Pro ha continuato a premere. Un’altra occasione è stata creata da Mallahi, che ha saltato due avversari, ma la sua conclusione è stata deviata in angolo dal portiere Agazzi. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0 per la Pro, che ha dimostrato grande determinazione e capacità di soffrire nei momenti cruciali.

La vittoria è stata accolta con entusiasmo da parte dei tifosi, che hanno visto nel match un esempio di come la squadra possa unire tecnica e cuore per raggiungere i propri obiettivi.