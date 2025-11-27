Incidente sul lavoro a Trezzano sul Naviglio: operaio gravemente ferito e ricoverato

Operaio di 62 anni coinvolto in grave incidente sul lavoro a Trezzano sul Naviglio: ricoverato in codice rosso.

Questa mattina, intorno alle 11, si è verificato un episodio drammatico in un’azienda situata in via Tintoretto a Trezzano sul Naviglio. Un operaio, mentre era impegnato nelle sue mansioni quotidiane, ha subito un infortunio che ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi. La situazione iniziale ha destato preoccupazione, tanto che l’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza (Areu) ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso.

Fortunatamente, grazie alla prontezza del personale medico, le condizioni dell’uomo, un 62enne, sono state stabilizzate prima del trasferimento. È stato poi ricoverato in codice giallo presso la Multimedica di Sesto San Giovanni, dove ha ricevuto le cure necessarie.

La dinamica dell’incidente

Le autorità stanno attualmente indagando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri della Compagnia di Corsico sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente per raccogliere informazioni e testimonianze. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’operaio fosse intento a scaricare un veicolo quando, all’improvviso, una parte di esso ha schiacciato la sua mano, provocando gravi traumi.

Intervento dei soccorsi

Il personale del 118 ha risposto prontamente alla chiamata di emergenza, giungendo sul posto in tempi brevi. La situazione iniziale era critica, e il codice rosso indicava la necessità di un intervento rapido e deciso. Dopo aver valutato le condizioni del ferito, i medici hanno proceduto a stabilizzarlo prima di trasportarlo in ospedale.

La sicurezza sul lavoro

Questo incidente riporta l’attenzione sul tema fondamentale della sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli infortuni come quello di Trezzano sul Naviglio sottolineano l’importanza di adottare misure di sicurezza efficaci e di formare adeguatamente i lavoratori. È essenziale che le aziende rispettino le normative vigenti in materia di sicurezza per prevenire situazioni simili in futuro.

Normative e prevenzione

Le leggi italiane in materia di sicurezza sul lavoro impongono alle aziende di garantire un ambiente di lavoro sicuro. Ciò include la formazione continua dei dipendenti, l’uso di dispositivi di protezione individuale e la valutazione costante dei rischi. Solo attraverso un impegno collettivo è possibile ridurre il numero di incidenti e tutelare la salute dei lavoratori.