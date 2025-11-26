Pro Vercelli vs Alcione Milano: analisi dettagliata di un incontro emozionante

Ripercorriamo le fasi salienti della partita tra Pro Vercelli e Alcione Milano, una sfida avvincente e ricca di emozioni. Analizziamo insieme i momenti cruciali e le giocate decisive che hanno caratterizzato questo entusiasmante incontro.

Il match tra Pro Vercelli e Alcione Milano, disputato allo stadio “Silvio Piola”, ha regalato emozioni forti ai tifosi presenti e a quelli sintonizzati in diretta. Si trattava della quindicesima giornata del campionato di Serie C per la stagione 2025/26. La partita è iniziata con buoni auspici e le due squadre si sono affrontate a viso aperto, cercando di imporsi fin dai primi minuti.

Le fasi iniziali del match

La partita è scattata alle 14:30, e già al quarto minuto l’Alcione si è reso pericoloso con un colpo di testa di Marconi, ben parato dal portiere Passador. Nonostante l’inizio brillante dell’Alcione, è stata la Pro Vercelli a sfiorare il vantaggio al settimo minuto con un’azione di Piran, il cui cross ha trovato Asane Sow pronto a colpire, ma la sua conclusione è finita oltre la porta.

Occasioni sprecate

Il primo tempo ha visto diverse occasioni per entrambe le squadre. Dopo il tentativo di Ouseynou Sow al 22’, che ha mandato la palla alta sulla traversa, e il tiro impreciso di El Bouchataoui al 25’, la Pro Vercelli ha continuato a premere. Nonostante gli sforzi, il risultato è rimasto fermo sullo 0-0, segno che entrambe le difese si sono dimostrate molto attente.

Il secondo tempo e il gol decisivo

La ripresa è iniziata con un ritmo incalzante. L’Alcione ha creato un parapiglia in area di rigore, ma il tiro di Galli è andato alto. La tensione è aumentata quando, dopo vari tentativi, la Pro Vercelli è finalmente riuscita a segnare. All’81esimo, su un corner battuto da Rutigliano, Akpa Akpro ha trovato il modo di girarsi in area e insaccare il pallone alle spalle di Agazzi, portando il punteggio sull’1-0.

Le reazioni e le occasioni finali

Negli ultimi minuti, l’Alcione ha cercato di reagire e ha trovato il gol del possibile pareggio, che però è stato annullato per fuorigioco. La Pro Vercelli ha continuato a spingere, e un contropiede di Mallahi ha sfiorato il raddoppio, ma Agazzi ha effettuato un grande intervento. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 per la Pro Vercelli, che ha portato a casa tre punti preziosi.

Risultati e implicazioni

Questa vittoria consolida la posizione della Pro Vercelli in classifica e dimostra la determinazione della squadra. L’Alcione, nonostante la sconfitta, ha mostrato buone potenzialità e si è battuto con orgoglio. Con la stagione che prosegue, entrambe le squadre avranno l’opportunità di migliorare e cercare di raggiungere i loro obiettivi.