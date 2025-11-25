Ettore Messina Rivela le Ragioni delle Sue Dimissioni dalla Panchina dell’Olimpia Milano

Ettore Messina comunica ufficialmente le sue dimissioni dalla guida dell'Olimpia Milano, illustrando le motivazioni che hanno portato a questa scelta complessa e ponderata.

Nella giornata odierna, Ettore Messina ha comunicato ufficialmente la sua decisione di dimettersi dalla carica di allenatore dell’Olimpia Milano. Questa scelta ha sorpreso molti appassionati di basket. Attraverso una lettera aperta pubblicata sul sito della squadra, Messina ha spiegato i motivi che lo hanno portato a tale decisione, evidenziando il suo desiderio di promuovere un clima di unità all’interno del gruppo.

Le motivazioni e le riflessioni di Messina

Messina ha avviato la sua lettera esprimendo la propria gratitudine nei confronti di tutto il team, inclusi i membri dello staff medico e tecnico, con i quali ha condiviso momenti significativi fin dal primo giorno di allenamento. Tuttavia, ha anche rivelato di aver avvertito, nel tempo, di essere diventato un fattore di divisione all’interno della squadra.

La sua autovalutazione lo ha condotto a riconoscere che, nonostante gli sforzi per svolgere il lavoro al meglio delle proprie capacità, ogni situazione si era trasformata in un’opportunità per dibattere la sua figura, generando distrazione e tensione. Di conseguenza, ha deciso di intraprendere un percorso che ritiene possa giovare sia alla squadra che alla società.

La scelta di lasciare la panchina

Messina ha dichiarato che la decisione di lasciare la panchina non è stata semplice. Ha dovuto affrontare difficoltà nel gestire il clima creatosi attorno a lui. In alcune occasioni, si è trovato a esitare nel salire le scale che portano al campo. La sua intenzione è quella di favorire un ritorno all’unità e alla concentrazione, affinché il gruppo possa unirsi e lavorare per ottenere risultati positivi, nonostante gli infortuni che hanno colpito diversi giocatori.

Il futuro nell’Olimpia

Nonostante le dimissioni dalla panchina, Etore Messina ha chiarito che rimarrà all’interno dell’Olimpia Milano. Ha espresso la volontà di continuare a contribuire al club affrontando le nuove sfide che si presenteranno. Il suo impegno nei confronti della squadra non viene meno; anzi, si sente motivato a lavorare al fianco del Presidente Leo Dell’Orco.

Il coach ha ribadito la sua fiducia nello staff tecnico, guidato da Peppe, e nella loro capacità di portare avanti il lavoro con competenza e dedizione. Messina ha affermato che, se riceveranno il supporto necessario, il team sarà in grado di ottenere i risultati sperati, auspicando un clima di serenità e collaborazione.

Impegno e supporto al team

Messina ha espresso il suo supporto totale alla squadra, affermando di essere sempre disponibile per qualsiasi necessità possa sorgere. Ha messo in evidenza l’importanza di un ambiente sereno e coeso, in cui ciascun membro possa contribuire al successo dell’Olimpia. La lettera si conclude con un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso con lui questo percorso, trasmettendo un messaggio di speranza e determinazione per il futuro.