Chiara Ferragni Testimone nel Caso Pandoro Gate: Tutti i Dettagli Esclusivi

Chiara Ferragni si presenta in aula per difendersi dalle accuse di frode aggravata.

Il 25 novembre, Chiara Ferragni si è trovata nuovamente al centro dell’attenzione, questa volta in aula a Milano, dove è imputata in un caso noto come Pandoro Gate. L’accusa principale riguarda truffa aggravata, in particolare per quanto concerne le campagne commerciali legate al Pandoro Balocco Pink Christmas e alle Uova di Pasqua Chiara Ferragni, entrambe associate a iniziative benefiche.

Il contesto delle accuse

Secondo le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, Ferragni, insieme ad altri due coimputati, avrebbe ingannato consumatori e follower, generando un profitto illecito stimato in 2,2 milioni di euro. Le campagne pubblicitarie, apparentemente benefiche, hanno sollevato dubbi sulla reale destinazione delle somme raccolte.

Le campagne pubblicitarie e le loro implicazioni

Il caso mette in luce come alcune operazioni commerciali siano state presentate come iniziative di solidarietà, promettendo ai consumatori che parte del ricavato sarebbe andato a favore di cause nobili, come l’ospedale Regina Margherita di Torino. Tuttavia, secondo l’accusa, solo una minima parte delle vendite è stata realmente donata, mentre le società associate a Chiara Ferragni avrebbero incassato oltre un milione di euro per la promozione tramite i social media.

La difesa di Chiara Ferragni

Di fronte a tali accuse, Chiara Ferragni ha respinto con fermezza ogni addebito di illecito. Nel suo intervento in aula, ha dichiarato: “Tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato”. Ha precisato che il compenso ricevuto era fisso e non era legato alle vendite dei prodotti, sottolineando che il suo intento non era quello di ingannare i consumatori.

Le richieste della procura

La procura di Milano, rappresentata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Cristian Barilli, ha richiesto una condanna di un anno e otto mesi per Chiara Ferragni. Dal punto di vista normativo, il rito abbreviato prevede uno sconto sulla pena, ma le accuse di pubblicità ingannevole rimangono gravi. Anche gli altri coimputati, tra cui Fabio Maria Damato, ex collaboratore di Ferragni, e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia, hanno ricevuto richieste di condanna simili.

Prospettive future del processo

La prossima udienza è fissata per il 19 dicembre, con una sentenza prevista per gennaio. La questione della responsabilità civile è ancora in discussione, con alcune associazioni di consumatori che hanno deciso di ritirarsi dal procedimento dopo accordi privati con l’influencer. Tuttavia, la questione centrale rimane: fino a che punto la pubblicità deve essere trasparente e onesta, specialmente quando si tratta di cause benefiche?

Questo caso solleva interrogativi non solo sulla responsabilità individuale di figure pubbliche come Chiara Ferragni, ma anche sulla necessità di regole più severe riguardo alle pratiche pubblicitarie nel mondo digitale. Con la crescente influenza degli influencer, è fondamentale che le iniziative commerciali siano condotte in modo etico, garantendo che i consumatori siano sempre informati e protetti.

