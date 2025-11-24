Trieste Trionfa su Milano e Riscatta la Sua Stagione in Campionato

Trieste supera Milano, consolidando la sua posizione sia in campionato che in Champions League.

La Pallacanestro Trieste ha ottenuto una vittoria di grande rilevanza, superando l’Olimpia Milano con un punteggio di 86-82 durante la nona giornata della Serie A. Questo successo non solo corona una settimana da sogno per la squadra giuliana, ma rappresenta anche un segnale di ripresa dopo una serie di difficoltà iniziali.

La sfida è stata caratterizzata da un inizio promettente per Trieste, che, dopo una vittoria in Champions League contro il Galatasaray a Istanbul, ha portato la carica positiva anche in campionato. Milano, d’altro canto, si è trovata a fronteggiare il suo terzo ko consecutivo, avendo già perso contro Trapani e Hapoel Tel-Aviv.

Il match equilibrato

Durante la partita, la formazione di Israel Gonzalez ha mantenuto il controllo del gioco, riuscendo a toccare un vantaggio di 13 punti nel secondo quarto. L’incontro è stato intenso e combattuto, con un finale da brividi. Jahmi’us Ramsey è stato indubbiamente il protagonista della serata, realizzando 26 punti e segnando il canestro decisivo che ha portato il punteggio a 84-82.

Le performance individuali

Accanto a Ramsey, hanno brillato anche Markel Brown, che ha messo a referto 17 punti grazie a 5 triple, e Mady Sissoko, autore di 16 punti e 7 rimbalzi. Queste prestazioni hanno contribuito a mantenere alta la concentrazione della squadra, permettendo di rispondere prontamente agli attacchi degli avversari.

Le difficoltà di Milano

L’EA7 Emporio Armani Milano, invece, ha mostrato segni di vulnerabilità. La squadra, guidata da Ettore Messina, ha faticato a trovare ritmo e ha accumulato ben 14 palle perse. Nonostante i 22 punti di Brooks e i 18 di Shields, Milano ha dovuto rincorrere e, anche quando sembrava aver trovato la via del pareggio, non è riuscita a capitalizzare. La tripla di Brooks che ha portato Milano avanti sul 76-78 è stata seguita da una reazione vitale di Trieste, che ha chiuso definitivamente il match in proprio favore.

Le conseguenze del risultato

Questa vittoria ha un significato profondo per Trieste, che si ridà vigore dopo aver affrontato momenti difficili nel campionato e in coppa. Al contrario, per Milano questa sconfitta segna un ulteriore passo indietro, complicando il percorso di recupero dopo un inizio di stagione che si era preannunciato promettente.

La Pallacanestro Trieste, ora galvanizzata da questo successo, spera di continuare su questa scia positiva, mentre Milano dovrà riorganizzarsi per affrontare le prossime sfide con determinazione e lucidità.