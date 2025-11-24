Serata di Beneficenza per la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco a Garbagnate: Unisciti a Noi per una Buona Causa!

Una cena di beneficenza ha riunito la comunità per sostenere la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco, promuovendo solidarietà e impegno civico.

Sabato 22 novembre, la Casa delle Feste di Garbagnate Milanese ha ospitato un evento di beneficenza che ha unito la comunità in nome della solidarietà. Con oltre 260 partecipanti, la serata ha visto famiglie, giovani e rappresentanti delle istituzioni locali riunirsi attorno a un tavolo per gustare piatti deliziosi e contribuire a una causa nobile.

Un evento significativo per la comunità

Organizzato dalla Proloco di Garbagnate, l’evento mirava a raccogliere fondi per la Croce Rossa locale e per i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino. La partecipazione massiccia ha dimostrato l’importanza di queste associazioni nel tessuto sociale della città. La delegazione delle Groane della Croce Rossa, con sede in via Matteotti, e il distaccamento di via Venezia dei Vigili del Fuoco, che opera anche in cinque comuni limitrofi, beneficeranno del ricavato della serata.

Un menù per riscoprire la tradizione

Il menù della cena è stato concepito per deliziare i palati e celebrare la cucina locale. Gli ospiti hanno potuto scegliere tra una varietà di antipasti misti, seguiti da un piatto principale a base di brasato e polenta.

Unione e partecipazione

La serata ha rappresentato non solo un’opportunità per gustare piatti deliziosi, ma anche un momento di aggregazione sociale. Numerosi volti noti della giunta comunale e del mondo delle associazioni erano presenti per sostenere l’iniziativa. Tra gli ospiti, una decina di vigili del fuoco in divisa hanno partecipato all’evento, pronti a rispondere a eventuali chiamate di emergenza, dimostrando il loro spirito di servizio e dedizione alla comunità.

Il ruolo delle associazioni locali

La Proloco di Garbagnate, presieduta da Ermenegildo Rovelli, ha ricoperto un ruolo fondamentale nell’organizzazione della serata. I volontari hanno operato con grande impegno per garantire che ogni aspetto fosse curato e che gli ospiti potessero vivere un’esperienza memorabile. La loro soddisfazione per il successo dell’evento è stata palpabile, e il numero elevato di partecipanti ha dimostrato quanto la comunità sia legata a queste iniziative.

Il potere della solidarietà

L’evento di sabato sera ha evidenziato l’importanza della cooperazione e della solidarietà all’interno di Garbagnate Milanese. Le associazioni come la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità, rappresentando simboli di unione e supporto reciproco. Attraverso iniziative come questa, la città continua a dimostrare il proprio impegno verso chi ha bisogno, apportando un significativo cambiamento nella vita di molte persone.