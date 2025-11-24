Pro Vercelli: Rientro Cruciale di Iotti e Comi per la Sfida con l’Alcione Milano

Il Pro Vercelli si prepara ad affrontare l'Alcione Milano, con Iotti e Comi pronti a rientrare in campo per dare il massimo nella prossima sfida.

La Pro Vercelli si avvicina alla partita contro l’Alcione Milano, prevista per sabato 22 novembre, con grande ottimismo. L’incontro, valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, si svolgerà allo stadio “Leonida Robbiano-Silvio Piola”. Il tecnico Michele Santoni ha espresso fiducia nel potenziale della sua squadra, sottolineando l’importanza dei rientri di alcuni giocatori chiave.

Il rientro di Iotti e Comi

Tra i momenti più attesi c’è sicuramente il ritorno in campo di Ilario Iotti, che ha scontato un turno di squalifica, e di Gianmario Comi, che ha finalmente recuperato dopo un infortunio. Questi due elementi rappresentano un valore aggiunto per la Pro Vercelli, sia per la loro esperienza che per le loro abilità tecniche. Santoni ha dichiarato che il loro contributo sarà fondamentale per affrontare la sfida contro l’Alcione, una squadra che non va sottovalutata.

L’importanza degli esperti nel gruppo

Il mister ha evidenziato come i giovani giocatori abbiano bisogno di guide esperte in campo. In un campionato competitivo come la Serie C, la presenza di calciatori come Iotti e Comi può fare la differenza. Santoni ha affermato: “Crediamo fermamente nel potenziale dei giovani, ma la loro crescita è facilitata dalla presenza di giocatori più esperti che possono aiutarli a prendere decisioni sul campo.”

Preparazione per la sfida contro l’Alcione Milano

La Pro Vercelli si sta preparando intensamente per la sfida contro l’Alcione. L’allenatore ha lavorato su diverse strategie per affrontare al meglio l’avversario. La squadra ha mostrato segnali positivi nelle ultime uscite, e i rientri di Comi e Iotti sono visti come un’opportunità per migliorare ulteriormente le prestazioni.

Le probabili formazioni

Per il match, Santoni potrebbe schierare la Pro Vercelli con un 4-3-3, con Passador tra i pali e una linea difensiva composta da Piran, Clemente, Coccolo e Carosso. A centrocampo, Iotti e Ronchi saranno affiancati da El Bouchataoui, mentre in attacco si prevede la presenza di Sow e Coppola. Comi potrebbe partire dal primo minuto, dando così una marcia in più alla manovra offensiva.

Le statistiche e la situazione in classifica

La Pro Vercelli ha iniziato la stagione con alti e bassi, ma il rientro di giocatori chiave potrebbe rappresentare un punto di svolta nella stagione. Attualmente, la squadra ha raccolto punti importanti, ma è fondamentale continuare a guadagnare terreno in classifica. La partita contro l’Alcione Milano rappresenta un’opportunità per consolidare la propria posizione e puntare a un successo che darebbe morale e fiducia per il prosieguo del campionato.

In attesa del fischio d’inizio, l’atmosfera nello spogliatoio è carica di entusiasmo e determinazione. I tifosi sono pronti a supportare la squadra in questo incontro cruciale, sperando in una prestazione all’altezza delle aspettative. La Pro Vercelli, con i rientri di Iotti e Comi, si prepara a scendere in campo con la voglia di fare bene e portare a casa i tre punti.