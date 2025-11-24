Olimpia Milano vs Hapoel Tel Aviv: Un Match Imperdibile di Eurolega da Seguire

Non perdere l'emozionante sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Hapoel Tel Aviv! Segui la partita per vivere l'adrenalina del basket europeo e scoprire chi trionferà sul campo.

La serata di giovedì 20 novembre si preannuncia emozionante per gli appassionati di basket, con l’Olimpia Milano pronta a sfidare l’Hapoel Tel Aviv all’Unipol Forum di Assago. Il match, che avrà inizio alle ore 20:30, rappresenta un momento cruciale nella regular season della Eurolega 2025-2026 per entrambe le squadre.

Milano arriva a questa partita con una striscia di quattro vittorie consecutive, segno di una forma smagliante che ha riportato i meneghini in settima posizione con un record di 6-5. L’ultima sconfitta risale al 28 ottobre, quando hanno ceduto contro il Barcellona con un punteggio di 74-72. Da quel momento, la squadra ha trionfato in casa contro avversari come Paris Basketball, ASVEL Villeurbanne e Olympiacos, oltre a conquistare una vittoria esterna contro l’Efes Istanbul.

Un avversario sorprendente

L’Hapoel Tel Aviv si presenta come una delle rivelazioni di questa stagione di Eurolega. Con un bilancio di 8-3, gli israeliani occupano attualmente la vetta della classifica, affiancati dalla Stella Rossa di Belgrado. La guida della squadra è affidata all’esperto allenatore greco Dimitris Itoudis, che può contare su un roster di giocatori di alto livello, tra cui Vasilije Micic, ex stella dell’Efes Istanbul e della NBA, ed Elijah Bryant.

Storia recente delle squadre

Il cammino dell’Hapoel Tel Aviv è stato impressionante, ma non privo di ostacoli. Nell’ultima partita, hanno subito una sconfitta contro il Fenerbahçe e dovranno ritrovare la loro forma migliore per affrontare un Olimpia Milano in gran forma. Gli ospiti hanno dimostrato di saper attaccare con efficienza, ma anche la squadra di casa ha mostrato grande potenzialità, specialmente nel tiro dalla lunga distanza, dove Milano si trova al terzo posto per precisione nella Eurolega, con il 39,2%, e l’Hapoel è leggermente superiore con il 40,4%.

Dettagli della partita

La palla a due di questo attesissimo incontro verrà alzata alle ore 20:30 presso l’Unipol Forum. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), con la possibilità di streaming attraverso SkyGO e Now TV. Inoltre, per chi desidera un resoconto testuale in tempo reale, OA Sport offrirà una diretta live della sfida, per garantire che nessun momento saliente venga perso.

Con i meneghini pronti a dare il massimo e gli israeliani intenzionati a mantenere la loro posizione in classifica, questo incontro si preannuncia come un grande spettacolo di basket. Le chiavi del successo per Milano potrebbero risiedere nella capacità di mantenere alta l’intensità difensiva e sfruttare la vena realizzativa di giocatori come Armoni Brooks e Quinn Ellis, che si sono rivelati fondamentali nelle ultime vittorie.

Strategie e aspettative

Entrambe le squadre presenteranno un gioco rapido e dinamico, con un occhio di riguardo per il tiro da tre. Milano sta cercando di recuperare alcuni infortunati, mentre Hapoel dovrà gestire la pressione di mantenere la leadership in classifica. Le aspettative sono alte e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra in questo importante confronto europeo.