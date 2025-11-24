La Roma guida la classifica mentre il Milan conquista il derby contro l’Inter

Roma e Milan si sono distinte nella domenica di Serie A, ottenendo risultati notevoli che hanno avuto un impatto significativo sulle rispettive squadre.

La domenica di campionato ha riservato emozioni e colpi di scena. La Roma mantiene saldamente la leadership della classifica, mentre il Milan si impone nel derby contro l’Inter. Le squadre si sono sfidate in match avvincenti, dimostrando il loro valore e determinazione.

Il Parma conquista punti preziosi

Il Parma ha iniziato la giornata con una vittoria fondamentale, battendo il Verona con un punteggio di 2-1. Il protagonista della partita è stato il giocatore Pellegrino, autore di entrambe le reti per la sua squadra. La prima marcatura è avvenuta al 18’ minuto, quando Pellegrino ha realizzato un colpo di testa su un cross preciso di Sorensen. Nonostante il tentativo di recupero del Verona, il quale ha pareggiato temporaneamente con Giovane al 65’, il Parma ha trovato il gol decisivo a pochi minuti dalla conclusione, frutto di un errore difensivo degli avversari.

Dettagli del match Parma-Verona

Il Verona, dopo aver subito il primo gol, ha dimostrato carattere e ha pareggiato con un’azione ben costruita. Tuttavia, la disattenzione di Giovane ha causato un retropassaggio che ha permesso a Pellegrino di segnare il gol della vittoria, consolidando così la posizione del Parma nella lotta per la salvezza.

La Roma si conferma leader

A Cremona, la Roma ha messo in mostra il proprio potenziale, vincendo 3-1 contro la Cremonese. Dopo un avvio equilibrato, il club giallorosso è passato in vantaggio al 17’ con un tiro potente di Matías Soulé che ha sorpreso il portiere avversario. Nonostante alcune occasioni per la Cremonese, la Roma ha mantenuto il controllo del gioco e, nella ripresa, ha ampliato il vantaggio con due reti di Ferguson e Wesley.

Le reazioni della partita Roma-Cremonese

La Cremonese ha accorciato le distanze nel finale, ma il risultato era già compromesso. Con questa vittoria, la Roma si è consolidata al primo posto, grazie a una prestazione solida e convincente, che ha evidenziato una notevole capacità di gestione del match.

La Lazio trova la vittoria

La Lazio ha ottenuto una vittoria significativa contro il Lecce, battendolo 2-0. In un incontro in cui ha dominato il possesso palla, la Lazio ha sbloccato il risultato al 29’ con Guendouzi, che ha sfruttato un assist di Basic per segnare. Nonostante alcune difficoltà nel finale, la squadra di Sarri è riuscita a mantenere il vantaggio.

Il finale di Lazio-Lecce

Nel recupero, un contropiede ben orchestrato ha permesso a Noslin di siglare il secondo gol, chiudendo il match. La Lazio, nonostante le assenze, ha dimostrato una buona solidità difensiva, aspetto fondamentale per il prosieguo della stagione.

Il Milan trionfa nel derby

Nel clou della giornata, il Milan ha battuto l’Inter 1-0, conquistando il derby di Milano. La partita è stata caratterizzata da un intenso equilibrio, con l’Inter che ha cercato di fare la partita senza concretizzare le occasioni avute. Il Milan è andato a segno grazie a un colpo di genio di Pulisic all’inizio della ripresa.

Momenti chiave del derby

Un episodio cruciale si è verificato con il rigore concesso all’Inter, che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Tuttavia, Maignan ha effettuato una parata decisiva su Calhanoglu, preservando così il vantaggio per il Milan. Attualmente, la squadra rossonera si trova a soli due punti dalla Roma, in un campionato che si preannuncia avvincente fino all’ultimo.