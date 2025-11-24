Fiera di Novegro: Scopri i Giochi da Tavolo e Miniature da Non Perdere!

Partecipa alla Fiera di Novegro per esplorare un mondo di giochi da tavolo, miniature e tanto altro, immerso in un'atmosfera di passione e nostalgia. Scopri le ultime novità del settore e condividi la tua passione con altri appassionati!

La fiera di Novegro si prepara a ospitare un evento unico nel suo genere, dove il fascino dei giochi da tavolo e delle miniature si fonde con la passione di collezionisti e appassionati. Il 23 novembre 2025, il Parco Esposizioni di Novegro diventerà il punto di riferimento per tutti coloro che desiderano immergersi in un mondo di creatività e competizione ludica.

In questa occasione, i visitatori avranno accesso sia alla Borsa Scambio, dedicata ai giocattoli d’epoca, sia al MILANO WARGAMES, un evento che celebra i giochi di ruolo e da tavolo. Con un unico biglietto, sarà possibile esplorare entrambe le manifestazioni e scoprire una vasta gamma di prodotti e attività.

Un viaggio tra giocattoli d’epoca

La Borsa Scambio rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo, dove collezionisti e curiosi potranno scoprire una selezione di giocattoli vintage e modellini rari. Tra i vari articoli in mostra, ci saranno bambole, trenini e persino action figures che hanno segnato un’epoca. È un’occasione imperdibile per chi desidera arricchire la propria collezione con pezzi storici che raccontano storie e ricordi di un’infanzia spensierata.

Perché collezionare giocattoli d’epoca?

Acquistare giocattoli d’epoca non è solo un atto di nostalgia, ma anche un investimento. Nel corso degli anni, molti di questi oggetti hanno visto crescere il loro valore, diventando veri e propri tesori per i collezionisti. Ogni pezzo ha una storia da raccontare e per molti rappresenta un legame con il passato.

Milano Wargames: un’odissea nel fantastico

Parallelamente alla Borsa Scambio, il MILANO WARGAMES si propone come uno dei più importanti eventi in Italia dedicati ai giochi di miniature e da tavolo. Giunto alla sua quattordicesima edizione, l’evento si concentra principalmente su wargames storici, fantasy e sci-fi, ma include anche giochi da tavolo più classici e giochi di ruolo.

I partecipanti potranno trovare numerosi espositori specializzati, pronti a offrire miniature, accessori e materiali per rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. L’atmosfera sarà animata da dimostrazioni dal vivo e tornei, creando un ambiente di sfida e divertimento per tutti gli appassionati.

Giochi di ruolo e comunità

Una delle aree più interessanti di MILANO WARGAMES sarà dedicata ai giochi di ruolo, con la partecipazione di otto associazioni e master indipendenti. Saranno allestiti tavoli dimostrativi dove i visitatori potranno provare queste avventure narrate, cimentandosi in storie dove le loro decisioni influenzano l’andamento del gioco. Questa è un’opportunità unica per entrare in contatto con altri appassionati e condividere esperienze ludiche.

Informazioni pratiche e orari

L’evento avrà luogo il 23 novembre 2025, dalle ore 9:00 alle 16:00. Gli ingressi per i visitatori saranno disponibili presso Via Rivoltana e Via Jannacci. I biglietti possono essere acquistati al costo di 8 euro se acquistati in cassa, con un prezzo ridotto di 5 euro per alcune categorie. Inoltre, l’ingresso è gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni e per le persone con disabilità.

Scoprire questo magico mondo di giochi e nostalgia al Parco Esposizioni di Novegro rappresenta un’opportunità da non perdere. L’evento promette di affascinare e divertire sia i veterani che i neofiti del settore.