Esplora la Mostra “Finzioni” al Palazzo Paure di Lecco: Arte e Innovazione da Non Perdere!

Dal 23 novembre al 14 dicembre 2025, il Palazzo Paure di Lecco ospiterà una mostra fotografica intitolata Finzioni. L’evento è realizzato dall’artista Federico Wilhelm in collaborazione con il Comune di Lecco e il SI.MU.L. Questa esposizione si inserisce nel programma espositivo del Comune e coincide con la riapertura del Teatro della Società, prevista per il 29 novembre, dopo significativi lavori di ristrutturazione.

Un viaggio attraverso le immagini

La mostra espone un totale di 37 fotografie in formato medio, tutte sviluppate e stampate digitalmente dall’autore. Questi scatti, realizzati tra il 2004 e il 2017, offrono uno sguardo unico sulle prove e sugli spettacoli teatrali del Teatro della Società. Tra le opere esposte figurano momenti tratti da produzioni come PLAY della compagnia Kataklò, Processo a Dio di La Contemporanea e Le Promesse agli sposi, diretta da Silvano Piccardi.

Teatro e fotografia: una combinazione vincente

Le foto di scena non si limitano al Teatro della Società, ma si estendono anche ad altri importanti teatri. Wilhelm ha immortalato emozioni e attimi significativi anche al Teatro Atir Ringhiera di Milano con lo spettacolo ROSSO, e al Teatro La Cucina, ex Paolo Pini, in Canto per la città. Inoltre, la sua arte è stata presente in festival e concorsi teatrali di rilievo, come il festival Inequilibrio al Palazzo Pasquini di Castiglioncello.

Dettagli pratici per i visitatori

Coloro che intendono visitare la mostra possono accedervi gratuitamente. Gli orari di apertura sono i seguenti: il lunedì il Palazzo rimane chiuso; dal martedì alla domenica, gli orari sono dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 10:00 alle 18:00. In particolare, l’8 dicembre, la mostra sarà visitabile dalle 10:00 alle 18:00. Palazzo Paure si trova in Piazza XX Settembre 22 a Lecco.

Informazioni di contatto

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare la biglietteria al numero 0341 286729 o 335 5378189, oppure inviare un’email a palazzopaure@comune.lecco.it. Per rimanere aggiornati sulle attività del Palazzo, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Comune di Lecco.

La mostra Finzioni offre un’opportunità unica per esplorare il legame tra teatro e fotografia. Questo evento consente ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente, celebrando l’arte visiva e il mondo del palcoscenico. Si tratta di un’importante occasione per apprezzare la sinergia tra queste due forme d’arte, che arricchiscono la cultura milanese.