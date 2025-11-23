Raccolta Fondi Imperdibile per la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco a Garbagnate Milanese

Una serata straordinaria di solidarietà a Garbagnate Milanese: un evento indimenticabile per la comunità.

Sabato 22 novembre, la Casa delle Feste di Garbagnate Milanese ha ospitato un evento di grande significato, una cena di beneficenza dedicata alla raccolta fondi per la Croce Rossa e per i Vigili del Fuoco del distaccamento locale. Questa iniziativa, organizzata dalla Proloco di Garbagnate, ha visto la partecipazione di oltre 260 commensali, uniti da un obiettivo comune: sostenere le associazioni che operano a favore della comunità.

Una serata di solidarietà e buona cucina

Nonostante il freddo pungente, l’atmosfera all’interno della Casa delle Feste si è rivelata calda e accogliente. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico variegato, composto da giovani, famiglie e membri del comune, oltre a numerosi rappresentanti del mondo associativo locale. Tra gli ospiti figuravano anche una decina di vigili del fuoco, intervenuti in divisa, a testimonianza del loro costante impegno nel servizio alla comunità.

Un menù ricco di sapori e tradizione

Il menù proposto ha deliziato i palati dei partecipanti, a partire da un tavolo imbandito con antipasti misti da gustare a piacere. Successivamente, i commensali hanno potuto assaporare un piatto tradizionale di brasato accompagnato da una fumante polenta. Il dolce finale, il “Dolce della Proloco”, ha chiuso la serata con un tocco di dolcezza, creando un ricordo positivo per tutti i presenti.

Il significato della raccolta fondi

I fondi raccolti durante la cena sono stati destinati alla Croce Rossa, in particolare alla delegazione delle Groane, situata in via Matteotti, e ai Vigili del Fuoco del distaccamento di via Venezia. Queste istituzioni svolgono un servizio fondamentale per cinque comuni limitrofi. L’importanza di tali associazioni risulta cruciale, in quanto offrono supporto e assistenza in situazioni di emergenza, garantendo la sicurezza e il benessere della comunità.

Il ruolo della Proloco

La Proloco di Garbagnate, sotto la direzione di Ermenegildo Rovelli, ha avuto un ruolo cruciale nell’organizzazione di questo evento. I volontari hanno dimostrato passione e impegno, evidenziando come la solidarietà e la collaborazione possano tradursi in azioni concrete a favore del bene comune. La massiccia partecipazione ha gratificato gli sforzi di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata speciale.

La cena di beneficenza ha rappresentato un’opportunità non solo per gustare piatti prelibati, ma anche per riflettere sull’importanza di contribuire attivamente alla comunità. Eventi di questo tipo sono fondamentali per mantenere viva la solidarietà e il senso di appartenenza tra i cittadini, dimostrando che, uniti, è possibile affrontare le sfide e sostenere chi si trova in difficoltà.