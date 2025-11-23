Pro Vercelli vs Alcione Milano: Sfida Cruciale per i Punti Playoff

Un incontro cruciale per Pro Vercelli e Alcione Milano nella corsa ai playoff.

La sfida tra Pro Vercelli e Alcione Milano si avvicina, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per ottenere punti preziosi nella 15ª giornata di Serie C. Dopo le recenti delusioni, entrambe le formazioni sono determinate a riscattarsi e a lottare per un posto nei playoff.

Le formazioni in campo

Il tecnico della Pro Vercelli, Michele Santoni, ha annunciato le scelte definitive per la partita odierna. La squadra scenderà in campo con un modulo 4-3-3, puntando su una solida difesa e un attacco agguerrito. Tra i pali ci sarà Passador, mentre la linea difensiva sarà composta da Piran, Clemente, Coccolo e Carosso.

Le novità nella formazione

Il ritorno di alcuni giocatori chiave rappresenta una delle notizie più positive per il mister. Marchetti e Huiberts tornano a disposizione dopo aver affrontato infortuni, così come Iotti, recentemente squalificato. Il centrocampo vedrà El Bouchataoui nel ruolo di regista, supportato da Iotti e Burruano. In attacco, si preannuncia una competizione per il posto tra Comi e Coppola, mentre i due Sow giocheranno insieme in attacco.

Strategia dell’Alcione Milano

L’Alcione Milano, sotto la guida di Giovanni Cusatis, adotterà un sistema 4-3-1-2. La squadra milanese, in cerca di riscatto dopo una recente sconfitta, schiererà Agazzi in porta. La difesa sarà composta da Pirola, Ciappellano, Giorgeschi e Scuderi.

Il centrocampo e l’attacco

Il centrocampo dell’Alcione sarà formato da Bright, Lanzi e Lopes, mentre Pitou agirà come trequartista, supportando le punte Morselli e Samele. La strategia di Cusatis si basa su un gioco di possesso e rapidi contropiedi, con l’obiettivo di sfruttare ogni occasione per segnare.

Un incontro cruciale per la classifica

La partita odierna rappresenta un test decisivo per le formazioni coinvolte, poiché segna una battaglia per la qualificazione ai playoff. Le squadre sono consapevoli dell’importanza di ciascun punto. La Pro Vercelli, reduce da una sconfitta contro il Lumezzane, mira a riprendersi e a mantenere vive le possibilità di accesso alle prime posizioni della classifica.

Allo stesso modo, l’Alcione, che ha recentemente subito una sconfitta contro il Novara, è determinato a non concedere ulteriori punti. La pressione è palpabile e ogni giocatore è chiamato a dare il massimo per contribuire al successo della propria squadra.

La sfida tra Pro Vercelli e Alcione Milano si preannuncia avvincente e ricca di emozioni. Gli allenatori hanno preparato le loro squadre con attenzione, promettendo una partita intensa in cui ogni azione potrebbe rivelarsi decisiva. Sarà interessante osservare come si sviluppa il gioco e quali scelte strategiche influenzeranno l’esito della competizione.