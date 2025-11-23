Pro Vercelli supera Alcione Milano 1-0 in un match avvincente e combattuto

La Pro Vercelli conquista una vittoria importante tra le mura amiche, superando l'Alcione Milano grazie a un gol decisivo di Akpa Akpro.

Il match tra Pro Vercelli e Alcione Milano ha regalato emozioni e intensità ai tifosi presenti allo stadio Silvio Piola. La squadra di casa ha ottenuto un’importante vittoria per 1-0, grazie a una rete di Akpa Akpro, che ha dimostrato il suo valore come attaccante di punta.

La partita è iniziata con un approccio tattico da entrambe le squadre, con il primo tempo che ha visto un buon equilibrio e un gioco fisico. I bianchi di Vercelli hanno mostrato maggiore incisività, creando diverse occasioni da gol che li hanno portati a mettere sotto pressione i milanesi.

Il primo tempo equilibrato

Nella prima frazione di gioco, l’Alcione ha iniziato forte, con Marconi che ha testato subito le abilità del portiere Passador. Tuttavia, la Pro Vercelli si è rapidamente ripresa, rispondendo con tentativi pericolosi da parte di Sow e Clemente. La formazione di mister Santoni ha continuato a spingere, sfiorando il vantaggio con un’ottima opportunità al 36′, quando Sow è stato bloccato da Agazzi, portiere dell’Alcione.

Interventi del VAR

Nonostante i tentativi di Morselli di scuotere la squadra milanese, un episodio chiave si è verificato quando il VAR ha annullato un potenziale rigore per l’Alcione per una trattenuta in area. La prima metà si è conclusa sul punteggio di 0-0, con entrambe le squadre che hanno avuto le loro chance senza riuscire a capitalizzarle.

Secondo tempo e la svolta decisiva

La ripresa ha visto un cambio di ritmo, con l’Alcione che ha avuto una grande opportunità in avvio. Un tiro di Galli è finito alto dopo una mischia in area, scatenando la reazione dei padroni di casa. La Pro Vercelli ha ripreso il controllo del gioco, creando occasioni sempre più pericolose.

Un momento cruciale è stato l’ingresso di Akpa Akpro, che ha cambiato le sorti della partita. La sua presenza in campo si è rivelata fondamentale, e all’81’ ha finalmente sbloccato il punteggio. Dopo un angolo battuto alla perfezione, si è creato un groviglio in area, e Akpro ha girato in rete con una conclusione chirurgica, esaltando il pubblico del Silvio Piola.

Il finale teso

Negli ultimi minuti, l’Alcione ha cercato di reagire e sembrava aver trovato il pareggio, ma il gol di Marconi è stato annullato per fuorigioco, portando un brivido tra i sostenitori della Pro. La partita si è conclusa con un meritato 1-0 per i bianchi, che hanno così accorciato le distanze in classifica, salendo a 22 punti e avvicinandosi all’Alcione, fermo a 24.

Questa vittoria rappresenta un importante passo avanti per la Pro Vercelli, che ha dimostrato di avere la grinta e la determinazione necessarie per competere in questo difficile campionato di Serie C. Con il supporto dei propri tifosi, la squadra cercherà di continuare su questa strada positiva anche nelle prossime sfide.