×
Cronaca
In tempo reale

Pista di Ghiaccio a Palazzo Lombardia: Torna la Magia del Natale!

Condividi su Facebook

La pista di ghiaccio di Palazzo Lombardia crea un'atmosfera festiva straordinaria, ideale per famiglie, giovani e amanti del divertimento invernale. Un'esperienza unica da non perdere!

Con l’arrivo delle festività natalizie, Palazzo Lombardia si prepara a trasformarsi in un luogo incantevole, accogliendo una delle tradizioni più attese della stagione: la pista di ghiaccio. Questa iniziativa non solo abbellirà la piazza coperta più grande d’Europa, ma offrirà anche un’opportunità per creare ricordi indimenticabili tra adulti e bambini.

La pista aprirà le sue porte al pubblico da domenica 23 novembre e rimarrà accessibile fino al 18 gennaio 2026. Durante questo periodo, la piazza diventerà un palcoscenico magico, dove luci scintillanti e melodie festose accompagneranno i visitatori in un’atmosfera di pura gioia e spensieratezza.

Un’esperienza da non perdere

Per chi ama il pattinaggio, la pista di ghiaccio di Palazzo Lombardia rappresenta un appuntamento irrinunciabile. Che si tratti di esperti pattinatori o di chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina, l’area è progettata per garantire divertimento e sicurezza a tutti. La bellezza del luogo, unita all’atmosfera natalizia, rende ogni giro sulla pista un momento speciale.

Inaugurazione e accesso gratuito

Un evento da segnare sul calendario è l’inaugurazione ufficiale, prevista per giovedì 27 novembre alle ore 18. Durante questa cerimonia, il presidente Attilio Fontana darà il via alle celebrazioni natalizie. In un gesto di apertura verso la comunità, l’accesso alla pista di ghiaccio sarà gratuito dalla fine della cerimonia fino alle 21 dello stesso giorno. Questa è un’opportunità unica per immergersi nell’atmosfera festiva e provare la pista prima della grande affluenza di visitatori.

Dettagli pratici e orari di apertura

La pista di ghiaccio rimarrà aperta per tutto il periodo delle festività, con orari pensati per accogliere famiglie, gruppi di amici e appassionati di pattinaggio. Sarà possibile consultare il sito ufficiale per avere tutte le informazioni aggiornate riguardanti le fasce orarie e le modalità di accesso. È consigliabile visitare la pista in orari meno affollati per godere di un’esperienza più tranquilla e piacevole.

Un luogo di incontro e condivisione

Oltre a essere un’attrazione per i pattinatori, la pista di ghiaccio rappresenta anche un luogo di incontro e socializzazione. Famiglie e amici possono trascorrere del tempo insieme, creando ricordi duraturi e condividendo momenti di divertimento. L’atmosfera festosa, arricchita da eventi, animazioni e intrattenimenti, rende la visita a Palazzo Lombardia un’esperienza completa e coinvolgente.

La pista di ghiaccio a Palazzo Lombardia non è solo un’attrazione per gli amanti del pattinaggio, ma un vero e proprio simbolo delle festività natalizie a Milano. Questa esperienza unica promette di incantare e divertire visitatori di tutte le età.

Leggi anche

ornella vanoni la regina della canzone italiana ci ha lasciati 1763867742
Cronaca

Ornella Vanoni, la Regina della Canzone Italiana, ci ha lasciati

23 Novembre 2025
Ornella Vanoni, icona della musica italiana, ci ha lasciati all’età di 91 anni. La sua straordinaria carriera ha segnato profondamente la scena musicale, rendendola una delle artiste più amate e rispettate del panorama musicale italiano.
Notizie.it è una testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018
Canale di Notizie.it, testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018 | Contattaci - Cookie Policy - Privacy Policy - Note legali - Trattamento dati
Copyright © 2024 | Notizie.it - Edito in Italia da AdHub Media - P.IVA 13542920965 Numero REA MI 2729933 - All Rights Reserved.
Tutti i contenuti sono prodotti in maniera ibrida da una tecnologia proprietaria di Intelligenza Artificiale e da creators indipendenti.