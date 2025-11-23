Ornella Vanoni, la Regina della Canzone Italiana, ci ha lasciati

Ornella Vanoni, icona della musica italiana, ci ha lasciati all'età di 91 anni. La sua straordinaria carriera ha segnato profondamente la scena musicale, rendendola una delle artiste più amate e rispettate del panorama musicale italiano.

Il 21 segna una data triste per il panorama musicale italiano: Ornella Vanoni, una delle più grandi interpreti della musica leggera, si è spenta nella sua casa di Milano a causa di un malore. Con i suoi 91 anni, compiuti solo due mesi prima, la Vanoni ha lasciato un segno indelebile nella storia della canzone italiana.

Nata a Milano nel 1934, la cantante ha intrapreso il suo percorso artistico nel mondo dello spettacolo, iniziando dal Piccolo Teatro e passando poi alla musica, dove ha conquistato il cuore di milioni di italiani e non solo.

Un viaggio musicale straordinario

La carriera di Ornella Vanoni è stata una vera e propria odissea musicale. Iniziando negli anni ’50, ha navigato attraverso diversi generi, dalle canzoni della mala alla bossa nova, fino al jazz e alle melodie pop. Con oltre 100 album, tra cui raccolte ed EP, ha venduto più di 60 milioni di dischi nel mondo, un traguardo che la consacra come una delle artiste più prolifiche della musica italiana.

Collaborazioni e riconoscimenti

Oltre al suo imponente repertorio, Ornella ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale. Artisti come Gino Paoli, Dario Fo, Lucio Dalla, e Fabrizio De André hanno avuto il privilegio di condividere il palco con lei. La sua partecipazione a otto edizioni del Festival di Sanremo ha ulteriormente cementato la sua posizione nel cuore del pubblico, con piazzamenti di prestigio, tra cui il secondo posto nel 1968.

Nel corso della sua carriera, Ornella ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Tenco e il Premio alla carriera al Festival di Sanremo. La sua voce unica e il suo stile interpretativo hanno fatto sì che fosse riconosciuta come una delle più grandi interpreti della musica leggera italiana.

Una personalità indimenticabile

Oltre alla sua incredibile carriera musicale, Ornella Vanoni era conosciuta per la sua ironia e il suo carisma. Negli ultimi anni, la sua presenza in televisione, soprattutto nel programma Che tempo che fa, ha messo in luce non solo il suo talento, ma anche la sua personalità vivace e genuina. Alla notizia della sua scomparsa, tanti colleghi e fan hanno condiviso il loro affetto e cordoglio sui social media, testimoniando l’impatto che ha avuto nelle loro vite.

Il ricordo di Ornella

Tra i messaggi di cordoglio, quelli di Luciana Littizzetto, che l’ha definita “tesora mia adorata”, e di Fiorella Mannoia, che ha espresso il suo dispiacere per la perdita, sottolineando quanto fosse difficile trovare le parole giuste per descrivere una figura così grande. Anche Vasco Rossi ha voluto rendere omaggio a Ornella, ringraziandola per la sua musica e per l’ironia che ha sempre portato con sé.

Un’eredità duratura

Ornella Vanoni lascia un’eredità culturale e musicale che continuerà a vivere attraverso le generazioni future. La sua voce e il suo repertorio rappresentano un patrimonio inestimabile per la musica italiana. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma la sua musica continuerà a risuonare nei cuori di chi ha avuto la fortuna di ascoltarla.

Sabato 22 novembre verranno comunicate le informazioni relative all’ultimo saluto, un momento che permetterà a tutti di rendere omaggio alla regina della canzone italiana che ha saputo incantare e commuovere con la sua arte.