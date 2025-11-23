La Pro Vercelli conquista tre punti preziosi battendo l’Alcione Milano

La Pro Vercelli ottiene tre punti cruciali sconfiggendo l'Alcione Milano in un incontro equilibrato e avvincente.

Nel corso della quindicesima giornata del girone A di Serie C, la Pro Vercelli ha ritrovato la vittoria, sconfiggendo l’Alcione Milano con un punteggio di 1-0. La partita, disputata allo stadio Silvio Piola, ha visto due squadre lottare intensamente per ottenere i tre punti, ma è stata una rete nel finale a decidere l’esito dell’incontro.

L’inizio del match è stato caratterizzato da un ritmo vivace, con entrambe le formazioni che si sono create diverse opportunità di segnare. Già al terzo minuto, Marconi ha messo alla prova il portiere avversario Passador con un colpo di testa, mentre al sesto, Sow ha sfiorato il vantaggio per i padroni di casa. La Pro Vercelli ha mostrato una maggiore intraprendenza, anche se la precisione sotto porta è mancata.

La partita si accende

Il primo tempo ha continuato a mantenere alta la tensione, con Clemente che ha calciato alto da una buona posizione al dodicesimo. L’Alcione ha reagito con un tiro di Morselli, ma la conclusione è finita fuori. La Pro Vercelli ha continuato a spingere, ma ha trovato difficoltà nel concretizzare le occasioni. Verso la fine del primo tempo, l’arbitro ha estratto i primi cartellini gialli, ammonendo prima Coppola e poi Clemente.

Il momento decisivo

Il secondo tempo è proseguito con un ritmo bloccato fino al trentaseiesimo minuto, quando finalmente la Pro Vercelli ha trovato il gol della vittoria. Un cross dalla sinistra ha permesso a Akpa Akpro, subentrato dalla panchina, di anticipare la difesa avversaria e insaccare di testa per l’1-0. Questo gol ha dato un’immediata carica ai bianchi, mentre l’Alcione ha faticato a trovare la reazione giusta, non riuscendo a creare occasioni pericolose.

Negli ultimi minuti di gioco, la Pro Vercelli ha gestito il vantaggio con saggezza, mantenendo il possesso palla e chiudendo ogni tentativo di attacco dell’Alcione. Con questa vittoria, i bianchi hanno conquistato tre punti preziosi, consolidando la loro posizione in classifica.

Analisi delle squadre

La Pro Vercelli, guidata dall’allenatore Michele Santoni, si è schierata con un 4-3-3, con Livieri in porta e una solida difesa composta da Pino, Clemente, Coccolo e Carosso. A centrocampo, Iotti, Bouchataoui e Burruano hanno lavorato per supportare il tridente offensivo che includeva Mallahi, Coppola e Sow.

Dall’altra parte, l’Alcione Milano, allenato da Giovanni Cusatis, ha adottato un 4-3-1-2, con Agazzi tra i pali e una linea difensiva composta da Scudieri, Miculi, Ciappellano e Pirola. In mediana, i giocatori Bright, Galli e Invernizzi hanno cercato di supportare l’attacco, mentre Pito operava come trequartista dietro le punte Zamparo e Morselli.

Con questa vittoria, la Pro Vercelli ha dimostrato di avere la determinazione necessaria per affrontare le sfide future e risalire la classifica, mentre l’Alcione dovrà riflettere sulle proprie difficoltà per tornare a far punti nelle prossime partite.