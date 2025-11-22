Pro Vercelli vs Alcione Milano: Guida alla Diretta del Match di Serie C

Non perdere l'importante sfida tra Pro Vercelli e Alcione Milano, un incontro cruciale per la corsa ai playoff di Serie C.

Sabato 22 novembre, il palcoscenico dello stadio Silvio Piola di Vercelli ospiterà un incontro di grande importanza per la Serie C: la Pro Vercelli affronterà l’Alcione Milano. La partita, fissata per le ore 12:30, rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre, che mirano a consolidare la loro posizione nella parte sinistra della classifica.

Entrambe le formazioni arrivano all’incontro con obiettivi ambiziosi. La Pro Vercelli, nonostante un andamento altalenante, mantiene una strategia di gioco offensiva e propositiva. Dall’altro lato, l’Alcione Milano si presenta come una delle rivelazioni del torneo, forte di una difesa solida e di un gioco ben organizzato.

Pro Vercelli: un team in cerca di continuità

La Pro Vercelli ha mostrato una certa inconsistenza nei risultati recenti, ma il suo approccio di gioco resta concentrato sull’attacco. L’allenatore Alessandro Santoni punterà su un modulo 4-3-3, con un tridente formato da Sow, Akpro e Saw. Questa formazione mobile e fisica cercherà di mettere in difficoltà la difesa avversaria fin dai primi minuti.

Giocatori chiave

Il fulcro del centrocampo è rappresentato da Bouchataoui, supportato da Rutigliano e Burruano. La linea difensiva, guidata da Coccolo, dovrà essere attenta per evitare sorprese, dato che l’Alcione è noto per le sue ripartenze veloci. La Pro Vercelli, dunque, cercherà di capitalizzare le proprie occasioni e tornare alla vittoria.

Alcione Milano: una squadra sorprendente

L’Alcione Milano, sotto la guida di Giovanni Cusatis, ha fatto parlare di sé per il gioco organizzato e la solidità difensiva. Dopo una sconfitta contro il Novara, la squadra potrebbe optare per un ritorno alla difesa a tre, per garantire maggiore copertura. Con un modulo 4-3-1-2, la formazione cercherà di sfruttare al meglio le proprie risorse offensive.

Strategia di gioco

In avanti, Pitou e Morselli supporteranno Marconi, mentre Bright avrà il compito di orchestrare il gioco a centrocampo. La compattezza difensiva sarà fondamentale per l’Alcione, che dovrà resistere agli attacchi della Pro Vercelli. La chiave del match potrebbe risiedere nella capacità di entrambe le squadre di mantenere la calma e sfruttare le occasioni create.

Dove seguire la partita

Per i tifosi che non possono recarsi allo stadio, il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 255). Inoltre, sarà disponibile anche in streaming attraverso NOW, per consentire a tutti di seguire l’azione in tempo reale, ovunque si trovino.

La sfida tra Pro Vercelli e Alcione Milano promette di essere avvincente e ricca di emozioni. Entrambe le squadre hanno molto da guadagnare e il pubblico potrà aspettarsi una partita combattuta fino all’ultimo minuto.