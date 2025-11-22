Pista di Ghiaccio Natalizia 2025-2026 al Palazzo Lombardia: Un’Esperienza Invernale Imperdibile!

Dal 23 novembre 2025, Palazzo Lombardia si trasforma in un magico paradiso invernale, ospitando una spettacolare pista di ghiaccio. Questo incantevole spazio rappresenta la location perfetta per vivere l’atmosfera natalizia a Milano, offrendo un'esperienza unica per famiglie e amici in cerca di divertimento e celebrazione durante le festività.

Con l’approssimarsi del periodo natalizio, Palazzo Lombardia si prepara a diventare il cuore pulsante delle celebrazioni milanesi. La rinomata pista di ghiaccio, attesa da molti, tornerà a conquistare grandi e piccini a partire dal 23 novembre 2025. Questo evento segna l’inizio di una stagione festiva ricca di atmosfera, divertimento e socializzazione.

Dettagli della pista di ghiaccio

Fino al 18 gennaio 2026, la piazza coperta più grande d’Europa si trasformerà in una meravigliosa distesa di ghiaccio, dove tutti potranno divertirsi pattinando. L’inaugurazione ufficiale avverrà giovedì 27 novembre, alle ore 18, con la presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Questo evento non solo segna l’apertura della pista, ma anche il lancio di numerose iniziative natalizie.

Accesso e orari

In occasione della cerimonia di apertura, ci sarà un’opportunità speciale: l’accesso alla pista sarà gratuito per tutti i visitatori dalle 18 fino alle 21. Durante il periodo festivo, la pista di ghiaccio sarà aperta tutti i giorni, permettendo così a chiunque di godere di momenti di gioia e spensieratezza in famiglia o con gli amici. Gli orari di apertura potranno essere consultati direttamente sul sito ufficiale dell’evento.

Un evento da non perdere

La pista di ghiaccio di Palazzo Lombardia è diventata un appuntamento annuale irrinunciabile per i milanesi e i turisti. Lo scorso anno, l’evento ha visto la partecipazione di oltre 40.000 visitatori, un numero che gli organizzatori sperano di superare quest’anno. La combinazione di luci, musica e un’atmosfera festiva rende questa esperienza unica e indimenticabile.

Attrazioni e attività

Oltre all’attività di pattinaggio, la piazza ospiterà diversi eventi e spettacoli che arricchiranno ulteriormente l’esperienza natalizia. I visitatori potranno immergersi in un ambiente incantato, dove ogni angolo sprigiona la magia del Natale. Sarà un’occasione perfetta per creare ricordi speciali insieme ai propri cari.

L’apertura della pista di ghiaccio a Palazzo Lombardia rappresenta un vero e proprio rituale collettivo che celebra la gioia e la condivisione tipiche del periodo natalizio. Si tratta di un’opportunità imperdibile per vivere questa esperienza unica e scoprire la bellezza della stagione in uno dei luoghi più suggestivi di Milano.