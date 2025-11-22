Funerali di Ornella Vanoni: Milano piange la grande artista e icona della musica

La città di Milano rende omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa all'età di 91 anni, attraverso una serie di eventi commemorativi e cerimonie funebri.

Milano è in lutto per la scomparsa di Ornella Vanoni, la cui carriera ha segnato profondamente la scena musicale italiana. La cantante, deceduta all’età di 91 anni, riceverà un ultimo saluto lunedì nella chiesa di San Marco, situata nel cuore del quartiere Brera, un’area a lei particolarmente cara. La cerimonia funebre inizierà alle 15, mentre la camera ardente sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi, simbolo della cultura milanese.

La camera ardente rimarrà aperta al pubblico per omaggi e saluti a Ornella, dalle 10 alle 14 di domenica 23 novembre e dalle 10 alle 13 del giorno successivo, prima dei funerali. Questo è un momento di grande significato per tutti coloro che hanno amato l’arte e la musica di questa straordinaria artista.

Una carriera straordinaria

Ornella Vanoni ha rappresentato un simbolo della musica italiana per quasi sette decenni, riuscendo a rimanere attuale e amata da diverse generazioni. La sua carriera è stata caratterizzata da momenti indimenticabili, come la sua partecipazione al programma Che tempo che fa, dove ha incantato il pubblico con la sua intelligenza e la sua personalità senza tempo. Il suo carattere libero e la sua bellezza l’hanno resa un’icona, non solo della musica, ma anche della cultura italiana.

Collaborazioni e successi

Nel corso della sua carriera, Ornella ha collaborato con artisti di grande calibro, diventando una figura centrale nella Scuola Genovese e influenzando diversi cantautori. La sua canzone Senza fine, scritta con Gino Paoli, è diventata un classico indiscusso della musica italiana. La sua capacità di reinterpretare canzoni di artisti internazionali, come Piaf e Roberto Carlos, ha dimostrato la sua versatilità e il suo talento unico.

Un legame speciale con Milano

Milano non è solo la città natale di Ornella, ma anche il palcoscenico che ha visto nascere e crescere la sua arte. La comunità milanese esprime il proprio cordoglio con grande affetto, riconoscendo il contributo che la cantante ha dato alla cultura della città. Il sindaco Giuseppe Sala ha sottolineato quanto fosse importante onorare la memoria di Ornella, ricordando il suo impatto duraturo nella storia della musica.

Un addio significativo

Durante la cerimonia funebre, si prevede che il trombettista jazz Paolo Fresu, amico di Ornella, esegua un tributo musicale, rispondendo così a una richiesta della stessa artista. Questo tocco personale arricchirà ulteriormente un evento già carico di emozione e significato. La sua richiesta di una celebrazione che riflettesse l’amore per la musica dimostra il legame profondo che ha sempre avuto con il suo lavoro.

Ornella Vanoni ha lasciato un’eredità indelebile, non solo attraverso le sue canzoni, ma anche per il modo in cui ha vissuto la sua vita, sempre in equilibrio tra creatività e autenticità. La sua storia è un esempio di come l’arte possa influenzare e ispirare la vita di molte persone, e il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di tutti coloro che l’hanno amata.