Bar Pacifico: Chiusura di 15 Giorni per Violenze e Denunce

Il Bar Pacifico ha sospeso temporaneamente le sue attività per 15 giorni a causa di ripetuti episodi di violenza e comportamenti molesti.

La situazione di degrado e violenza che ha interessato il Bar Pacifico in via dei Transiti ha indotto un intervento decisivo da parte delle autorità competenti. I residenti della zona, stanchi delle risse e dei comportamenti molesti da parte di alcuni avventori, hanno presentato un formale esposto alla Prefettura e alla Questura. Questo appello ha ricevuto attenzione, e le forze dell’ordine hanno avviato una serie di controlli, che hanno portato a sanzioni significative.

Storia di violenza e degrado

Le problematiche legate al bar non sono recenti. Già nel mese di luglio, gli agenti del commissariato di Lambrate erano intervenuti per separare due donne coinvolte in una violenta rissa. Durante quell’episodio, una delle litiganti aveva riportato una ferita sulla fronte, segno evidente di come la situazione fosse sfuggita di mano. Le lamentele non si sono fermate qui; il 27 luglio, un cliente è stato denunciato per ricettazione, poiché trovato in possesso di capi d’abbigliamento rubati, aumentando ulteriormente il clima di insicurezza attorno al locale.

Interventi delle forze dell’ordine

Il culmine di questa serie di eventi si è verificato sabato 15 novembre, quando gli agenti, passando vicino al Bar Pacifico, hanno notato una lite tra due avventori. La situazione è degenerata rapidamente; uno dei litiganti ha utilizzato una bottiglia rotta come arma, scagliandosi contro gli agenti, che, nel tentativo di riportare l’ordine, hanno subito lesioni. Il soggetto è stato arrestato e indagato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Provvedimenti e misure adottate

In seguito a questi eventi, il Questore ha disposto la sospensione della licenza del bar per un periodo di 15 giorni. Questa decisione è stata notificata al proprietario del locale, il quale deve ora affrontare le conseguenze delle azioni di alcuni clienti. Il bar è stato identificato come un punto di ritrovo per individui con precedenti penali, in particolare per reati legati a associazioni a delinquere, risse, lesioni personali e altri crimini. La misura si presenta quindi necessaria per ripristinare la sicurezza nella zona.

Il malcontento dei residenti

Nonostante le misure adottate, il malcontento tra i residenti di via dei Transiti è evidente. L’esposto presentato alla Prefettura e alla Questura evidenzia un clima di invivibilità dovuto a comportamenti molesti e a una gestione inadeguata del locale. I cittadini richiedono un intervento più incisivo per garantire sicurezza e decoro nella loro comunità, sottolineando che episodi simili non devono più ripetersi.

Il futuro del Bar Pacifico è incerto, ma il provvedimento di sospensione rappresenta un passo significativo verso la risoluzione di un problema che, se trascurato, potrebbe continuare a compromettere la vivibilità della zona. Le autorità locali sono ora chiamate a vigilare attentamente e a garantire che situazioni di questo tipo non si verifichino nuovamente.