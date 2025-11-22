Alcione Milano vs Novara: Streaming e Formazioni della Partita di Oggi

Scopri tutto sulla sfida entusiasmante tra Alcione Milano e Novara in Serie C, con aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate. Segui le ultime notizie, statistiche e momenti salienti della partita per non perderti nulla di questo incontro avvincente!

La domenica 16 novembre si svolgerà un’importante partita di Serie C tra Alcione Milano e Novara. L’incontro avrà luogo allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni e promette di essere entusiasmante, con entrambe le squadre desiderose di ottenere un risultato positivo per le loro ambizioni stagionali.

L’Alcione Milano ha dimostrato di essere una squadra competitiva in questo campionato, avendo conquistato 24 punti fino ad ora. Dopo una vittoria significativa contro il Brescia, i milanesi mirano a consolidare la loro posizione nella parte alta della classifica. D’altra parte, il Novara, con 15 punti, cerca di mantenere il suo posto nei playoff e si presenta a questo incontro con una striscia di risultati positivi.

Analisi delle squadre

L’Alcione Milano si distingue per il suo approccio offensivo, evidenziato da un possesso medio del 58% e un’ottima capacità di creare occasioni da gol. Con un xG di 2,0 e una media di 11,2 km percorsi per giocatore, la squadra ha dimostrato di saper pressare alto e recuperare palla rapidamente. Tuttavia, la squadra deve affrontare l’assenza del capitano Galli, squalificato, il che potrebbe influenzare le dinamiche del centrocampo.

Tattiche e formazioni

Il mister Giovanni Cusatis potrebbe optare per un modulo 4-3-1-2, schierando Bright e Lopes a sostegno di Morselli e Marconi in attacco. Questa disposizione dovrebbe garantire una buona copertura difensiva e al contempo favorire le azioni offensive attraverso il trequartista Pitou.

Il Novara, allenato da Andrea Zanchetta, adotterà una strategia simile, con un modulo 4-3-1-2. Il portiere Boseggia sarà supportato da una linea difensiva solida, mentre Basso guiderà il centrocampo. Il capitano Donadio avrà un ruolo cruciale nella regia, mentre la coppia d’attacco potrebbe essere formata da Alberti e Da Graca.

Statistiche e pronostici

Le statistiche offrono uno sguardo interessante sulle forze in campo. L’Alcione Milano ha segnato il 43% delle sue reti nei primi 30 minuti di gioco, dimostrando una partenza esplosiva. Tuttavia, la squadra ha mostrato segni di calo nella gestione della partita, il che potrebbe rappresentare un’opportunità per il Novara, che ha una fase difensiva molto ordinata, concedendo solo 8,7 tiri totali per gara.

Quote e fattori determinanti

Secondo le quote fornite da Snai, il fattore campo potrebbe avvantaggiare leggermente l’Alcione, con il segno 1 quotato 2,40, mentre un pareggio è valutato a 2,80 e una vittoria per il Novara a 3,00. Questo rende l’incontro aperto a qualsiasi risultato, considerando le ambizioni di entrambe le squadre e la loro attuale forma.

Con una diretta streaming disponibile sui canali di Sky Sport, i tifosi potranno seguire ogni momento di questo confronto avvincente. L’incontro si preannuncia intenso, con l’Alcione Milano che cercherà di continuare la sua striscia positiva, mentre il Novara punterà a mantenere la sua imbattibilità e a consolidare la sua posizione nei playoff.