Melegnano: Progetto Innovativo per Casa e Ospedale di Comunità Pronto nel 2026

La realizzazione della nuova casa e dell'ospedale di comunità a Melegnano è attualmente in fase avanzata e si prevede il completamento entro la fine del 2026.

Il progetto della casa e dell’ospedale di comunità a Melegnano e Martesana rappresenta un passo fondamentale per la sanità locale. Con i lavori che proseguono speditamente, è previsto che l’opera sia completata entro il 2026, grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo progetto, annunciato dal consigliere regionale Riccardo Pase, mira a migliorare l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini della regione.

Stato dei lavori e monitoraggio

Durante una recente audizione della Commissione speciale PNRR, si è discusso dello stato di avanzamento dei lavori. Hanno partecipato all’incontro rappresentanti dell’ASST Melegnano e Martesana, evidenziando l’importanza di rispettare le scadenze per non compromettere i finanziamenti ricevuti. La Direzione Generale Welfare ha confermato che i lavori sono in fase di completamento e che non ci sono dubbi sulla loro conclusione entro la data prevista.

Ritardi e sfide affrontate

Nonostante il progresso, il cantiere ha affrontato alcune difficoltà, tra cui ritrovamenti archeologici e ordigni bellici risalenti alla Seconda guerra mondiale. Tuttavia, grazie a un monitoraggio costante e a un’attenta gestione del progetto, la situazione è ora sotto controllo. La Regione Lombardia è attivamente coinvolta nel seguire ogni fase dei lavori, assicurando che gli standard qualitativi siano mantenuti.

Un progetto strategico per il territorio

Il Comune di Melegnano ha accolto con entusiasmo l’avanzamento di questo progetto. L’Assessore Cristiano Vailati ha sottolineato come la casa e l’ospedale di comunità non solo miglioreranno l’assistenza sanitaria, ma contribuiranno anche alla riqualificazione urbana della zona. Questo intervento è visto come un’opportunità per potenziare i servizi disponibili e per promuovere una crescita armoniosa della comunità locale.

Benefici per la comunità

La realizzazione della casa e dell’ospedale di comunità è parte di un modello di sanità di prossimità, che mira a rendere i servizi sanitari più accessibili. Le Case di Comunità offriranno assistenza primaria e specialistica, mentre gli Ospedali di Comunità garantiranno ricoveri brevi e percorsi riabilitativi, alleviando la pressione sugli ospedali tradizionali. Questo approccio innovativo punta a migliorare l’integrazione tra i servizi e a rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.

Il progetto della casa e dell’ospedale di comunità a Melegnano è un’iniziativa fondamentale che non solo arricchirà l’offerta sanitaria locale, ma contribuirà anche a un miglioramento generale della qualità della vita nella regione. Con la scadenza fissata alla fine del 2026, l’attenzione rimane alta sul completamento dei lavori e sulla successiva inaugurazione di queste strutture vitali.