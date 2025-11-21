Infortunio Mortale sul Lavoro a Gessate: Cosa Sapere e Come Prevenirlo

Un tragico incidente sul lavoro ha avuto luogo a Gessate, dove un autotrasportatore ha tragicamente perso la vita.

Nella mattinata di giovedì 20 novembre 2025, un grave incidente ha avuto luogo in un’azienda di Gessate, precisamente in via Fermi. La vittima, un uomo di 61 anni, ha subito un infortunio mortale mentre si trovava al lavoro presso la Mps Maresca, impresa specializzata nel recupero e nel riciclaggio di rottami metallici.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo stava svolgendo le sue normali mansioni quando, per cause ancora da chiarire, è sceso dal suo camion. In quel momento, un muletto in movimento lo ha colpito, schiacciandolo. L’allerta è stata lanciata intorno alle 11:30, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi.

Intervento dei soccorsi

In seguito a una chiamata d’emergenza, un’ambulanza e un’automedica sono giunte sul posto in codice rosso. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e dei Carabinieri, insieme al personale dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) e a un medico legale. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori non è stato possibile fare nulla per salvare la vita dell’autotrasportatore, che è stato dichiarato deceduto.

La reazione del collega e le indagini

Il conducente del muletto, un uomo di 57 anni, è rimasto in stato di shock a causa dell’accaduto. Fortunatamente, non ha subito ferite e non ha necessitato di un trasporto in ospedale. Tuttavia, l’incidente ha sollevato interrogativi e preoccupazioni riguardo alla sicurezza sul lavoro e alle misure di protezione adottate in azienda.

Contesto della sicurezza sul lavoro in Italia

In Italia, gli infortuni mortali sul lavoro rappresentano un tema di grande rilevanza sociale. Ogni anno, numerosi lavoratori perdono la vita o subiscono gravi infortuni a causa di condizioni di lavoro non sicure. È fondamentale che le aziende adottino misure preventive adeguate e formino il personale per ridurre il rischio di incidenti simili.

Incidenti sul lavoro a Gessate: la necessità di interventi per la sicurezza

Il tragico episodio avvenuto a Gessate evidenzia la necessità di un intervento più incisivo per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Le autorità competenti stanno conducendo indagini per determinare le cause esatte dell’incidente e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.

In attesa di ulteriori dettagli, la comunità e i colleghi del defunto si stringono attorno alla sua famiglia, colpita da questa perdita inaccettabile. Questo momento di lutto deve spingere a una riflessione profonda sulla sicurezza e sul rispetto della vita umana in ambito lavorativo.