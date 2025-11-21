Eventi Imperdibili a Milano: Cosa Fare il 22 e 23 Novembre 2025

Un weekend a Milano dedicato a mercatini di Natale e sport emozionanti.

Milano si prepara ad accogliere un weekend ricco di eventi e attività da non perdere, con l’arrivo dei primi mercatini di Natale e manifestazioni che promettono divertimento per tutti. Questo fine settimana, il 22 e 23 novembre, la città si trasformerà in un palcoscenico vivace, dove famiglie, sportivi e appassionati di cultura troveranno numerose opportunità di intrattenimento.

Mercatini natalizi e eventi solidali

Il tour inizia con il ritorno di MercatInArte, un’iniziativa che celebra l’artigianato creativo al Villaggio Barona. Dalle 10 alle 18, artigiani e hobbisti esporranno le loro creazioni uniche in un’atmosfera accogliente. Questo mercato rappresenta un’ottima occasione per trovare regali originali e partecipare a laboratori dedicati ai più piccoli, promuovendo la creatività in un ambiente stimolante. L’evento è organizzato dall’associazione Synesio – La Tenda delle Idee, e si svolge una domenica al mese.

Fiera benefica natalizia

La Fiera Benefica Natalizia rappresenta un’importante occasione da non perdere. Si svolgerà dal 20 al 23 novembre presso il Circolo Filologico Milanese. Durante l’evento sarà possibile trovare una vasta gamma di prodotti, che vanno dai capi in cashmere agli accessori in seta, senza dimenticare le specialità gastronomiche. L’ingresso è gratuito e ogni acquisto contribuirà a sostenere le famiglie in difficoltà, rendendo così lo shopping particolarmente significativo.

Eventi ludici e sportivi

Il Mercato Centrale di Milano ospiterà un evento dedicato agli appassionati di gaming, trasformandosi in un’arena di sfida con il Mario Kart Grand Prix. Il torneo si terrà sabato 22 novembre, a partire dalle 19. I partecipanti avranno l’opportunità di competere per vincere premi, mentre potranno gustare deliziosi piatti offerti dalle varie botteghe del mercato. Si tratta di un’occasione ideale per combinare il divertimento del gaming con un’esperienza culinaria di qualità.

Milano21 Half Marathon

Domenica 23 novembre si svolgerà la Milano21 Half Marathon, un evento che prevede la partecipazione di oltre 15.000 corridori nel cuore della città. Il percorso attraverserà luoghi iconici come il Duomo e il Castello Sforzesco, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere una giornata di sport accompagnata dalla musica dal vivo di oltre 11 band. Questa manifestazione rappresenta un modo eccellente per chiudere la stagione sportiva e vivere un’esperienza memorabile.

Attività culturali e per famiglie

Per gli amanti della lettura, è imperdibile il Salvalibro, un mercato di libri vintage che si terrà domenica 23 novembre presso la Rotonda del Pellegrini. Dalle 10 alle 17, sarà possibile esplorare migliaia di volumi rari e partecipare a un’iniziativa che premia la sostenibilità: portando libri usati in buono stato, si avrà diritto a sconti speciali.

Spettacoli per bambini

Per le famiglie con bambini, il Teatro Guanella presenta “Gli Aristogatti”, un musical ispirato al celebre film d’animazione. La trama avvincente e i momenti di divertimento promettono di intrattenere i più piccoli. Un’altra proposta è “Racconto alla rovescia” al Teatro Bruno Munari, dove il tema dell’attesa viene esplorato in modo innovativo e giocoso. Entrambi gli eventi sono ideali per passare un pomeriggio di divertimento in famiglia.

Questo weekend a Milano offre un’ampia varietà di eventi, dai mercatini natalizi alle manifestazioni sportive, passando per attività culturali e intrattenimento per i più piccoli. È un’occasione per scoprire tutto ciò che la città ha da offrire, vivendo momenti di gioia e condivisione.