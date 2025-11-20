Rapina in banca a Milano: clienti sequestrati e 40.000 euro in fuga

Due rapinatori hanno effettuato un colpo audace in una banca a Milano, sequestrando i clienti presenti e fuggendo con un consistente bottino.

Ieri, mercoledì 19 novembre, si è verificato un episodio di criminalità che ha lasciato senza parole i cittadini milanesi. Una filiale della Bcc, situata in viale Monte Nero, è stata teatro di una rapina audace, avvenuta nel pieno della pausa pranzo. In pochi attimi, due uomini, travisati e con il volto parzialmente coperto, hanno messo in atto un colpo che ha suscitato paura tra i presenti.

Il colpo in banca

Intorno alle 13:00, i due malfattori sono entrati nella banca fingendosi normali correntisti. Uno di loro indossava una mascherina chirurgica, mentre l’altro si era coperto il volto con uno scaldacollo bianco. Dopo un breve momento di apparente tranquillità, la situazione è rapidamente degenerata: i rapinatori hanno minacciato clienti e dipendenti, costringendoli a rifugiarsi in uno stanzino adiacente.

La dinamica della rapina

Una volta che tutti erano stati messi in sicurezza, i malviventi hanno atteso l’apertura della cassa temporizzata. Questo processo, che ha richiesto circa mezz’ora, ha rappresentato un momento di tensione e paura per chi si trovava all’interno della banca. Alla fine, i rapinatori sono riusciti a impossessarsi di un bottino di circa 40mila euro in contanti, prima di dileguarsi rapidamente dalla scena del crimine.

Intervento delle forze dell’ordine

Subito dopo l’accaduto, il personale della banca è riuscito a contattare le autorità tramite il numero di emergenza 112. Le forze di polizia sono accorse sul posto, portando con sé agenti specializzati della Squadra Mobile e unità della scientifica, per raccogliere prove e testimonianze.

Analisi delle immagini di sorveglianza

Le registrazioni delle telecamere di sicurezza all’interno della filiale sono state immediatamente acquisite. Gli inquirenti stanno attualmente esaminando queste immagini per cercare di identificare i due rapinatori e ricostruire ogni dettaglio del loro piano criminale. Le indagini sono in corso e si spera che possano portare presto a risultati concreti.

Questo episodio mette in evidenza non solo il coraggio e la determinazione dei malviventi, ma anche la necessità di rafforzare la sicurezza in luoghi pubblici e finanziari. La rapina in banca ha sollevato interrogativi sulla vulnerabilità delle istituzioni e sulla protezione dei clienti durante tali eventi drammatici.