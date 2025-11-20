Infortunio Mortale a Gessate: Autotrasportatore Investito da Muletto in Azienda

Un tragico incidente si è verificato a Gessate, dove un autotrasportatore è stato schiacciato da un muletto all’interno di un’azienda di riciclaggio.

Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Gessate nella mattina del 20 novembre. Un autotrasportatore di 61 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro all’interno della Mps Maresca, azienda rinomata nel settore del recupero e del riciclaggio di materiali metallici. La tragedia si è consumata in pochi istanti, lasciando un segno indelebile sulla vita di chi ha assistito all’accaduto.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 11.30, l’uomo stava chiudendo il telone del proprio camion quando è stato improvvisamente travolto da un muletto in transito. L’infortunio si è verificato nel cortile dell’azienda, un’area di lavoro di circa 25.000 metri quadrati, dove l’autotrasportatore stava per terminare la sua giornata lavorativa. L’impatto è avvenuto nel momento in cui la vittima si preparava a lasciare il luogo di lavoro, rendendo l’episodio ancora più tragico.

Intervento dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, è stata lanciata un’allerta al numero di emergenza 112. Sul luogo si sono precipitati un’ambulanza e un’automedica, insieme alle forze dell’ordine, per prestare soccorso. Purtroppo, al loro arrivo, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il conducente del muletto, un 57enne, è rimasto sotto shock ma non ha riportato ferite gravi e non è stato necessario il suo trasporto in ospedale.

Indagini e conseguenze

La Procura della Repubblica di Milano ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica esatta dell’incidente mortale. Le autorità competenti, tra cui la Polizia Locale e i tecnici dell’Agenzia per la Tutela della Salute (Ats), sono impegnate a raccogliere elementi utili per comprendere cosa sia andato storto e se ci siano state violazioni delle normative di sicurezza sul lavoro.

Contesto e sicurezza sul lavoro

La Mps Maresca, attiva nel settore del recupero di metalli, carta e legno da oltre trent’anni, ha sempre sottolineato l’importanza della formazione del personale attraverso corsi specifici. Nonostante ciò, l’episodio di Gessate si inserisce in un contesto preoccupante: secondo l’Osservatorio Vega, nel solo mese di settembre, il numero degli infortuni mortali registrati in Lombardia ha raggiunto il tragico numero di 26. Questo dato mette in evidenza la necessità di un maggiore impegno per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in settori ad alto rischio come quello dell’autotrasporto e del riciclaggio.

La comunità di Gessate è in lutto per la perdita di un uomo che ha dedicato la propria vita al lavoro. La tragedia evidenzia l’importanza di adottare misure preventive e di formazione continua, affinché simili incidenti non si ripetano e ogni lavoratore possa tornare a casa in sicurezza alla fine della giornata.