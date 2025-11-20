Incidente mortale a Gessate: autotrasportatore di 61 anni schiacciato da un muletto

A Gessate, un tragico incidente sul lavoro ha portato alla morte di un autotrasportatore a causa di un'errata manovra con un muletto.

Questa mattina, la comunità di Gessate, un comune situato nella provincia di Milano, è stata scossa da un tragico incidente sul lavoro. Un autotrasportatore di 61 anni ha perso la vita mentre svolgeva le operazioni di scarico all’interno di un’azienda che si occupa della gestione di materiali di scarto. Il sinistro, avvenuto poco dopo le 11:30, ha messo in luce i rischi presenti in alcuni ambienti lavorativi.

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima aveva appena parcheggiato il suo camion e stava per iniziare le operazioni necessarie quando è stato investito da un muletto in movimento. La rapidità con cui si è verificato l’incidente ha lasciato poco spazio per reazioni e manovre di sicurezza.

I fatti

Il tragico evento è avvenuto all’interno di una ditta di Gessate specializzata nel recupero e nel riciclo di materiali, in particolare carta e cartone. L’azienda, che si trova in Via Enrico Fermi, è nota per le sue attività di sostenibilità ambientale e per la gestione di rifiuti. Tuttavia, gli incidenti sul lavoro, purtroppo, possono accadere anche nei contesti più controllati.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le testimonianze raccolte, tutto è accaduto in un attimo. L’autotrasportatore, sceso dal suo veicolo, non ha avuto il tempo di accorgersi del muletto che stava effettuando una manovra. Questo mezzo, progettato per sollevare e trasportare carichi pesanti, ha improvvisamente perso stabilità, travolgendo l’uomo. La rapidità degli eventi ha reso impossibile qualsiasi tentativo di fuga o di avviso.

Le conseguenze

Subito dopo l’incidente, sono stati allertati i servizi di emergenza. Le sirene delle ambulanze hanno riempito l’aria mentre i soccorritori dell’Areu 118 si affrettavano sul luogo del dramma. Purtroppo, nonostante gli sforzi, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’autotrasportatore, colpito da traumi troppo gravi. Il conducente del muletto, visibilmente scioccato, ha rifiutato le cure mediche, evidenziando la drammaticità della situazione.

Indagini in corso

Le autorità competenti, tra cui la polizia locale di Gessate, hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente. Saranno esaminati i protocolli di sicurezza adottati dall’azienda e le modalità operative del muletto coinvolto. È fondamentale stabilire se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro e quali misure possano essere attuate per prevenire simili tragedie in futuro.

Il dolore per la perdita di un collega e le questioni legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro tornano a essere al centro dell’attenzione, evidenziando l’importanza della formazione e della prevenzione. Incidenti come quello avvenuto a Gessate non devono essere sottovalutati e richiedono un impegno costante da parte di tutti per garantire ambienti di lavoro più sicuri.