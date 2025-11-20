Accordo sull’autonomia differenziata tra Lombardia e Veneto

Scopri i dettagli degli accordi firmati per l'autonomia differenziata tra Lombardia e Veneto.

Recentemente, il ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, ha firmato importanti pre-intese con le regioni Lombardia e Veneto, un passo cruciale verso l’autonomia differenziata. Questi accordi si concentrano su quattro aree chiave che non richiedono la definizione dei livelli essenziali di prestazione (Lep) per la loro attuazione. Le materie oggetto di discussione includono la protezione civile, la previdenza complementare, le professioni e il coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario.

L’importanza degli accordi

La firma di questi accordi è stata approvata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha evidenziato come questo rappresenti un passo significativo nell’attuazione del programma di governo. Matteo Salvini, leader della Lega, ha descritto la giornata come storica, sottolineando che questo risultato è frutto di un lungo percorso di battaglie politiche durato oltre trent’anni. Dall’altro lato, il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha affermato che si tratta di un progresso che potrebbe avere ripercussioni positive per la regione.

Le reazioni politiche

Nonostante l’entusiasmo di alcuni, le critiche non sono mancate. Alcuni osservatori hanno notato che la firma avviene a pochi giorni dalle elezioni regionali in Veneto, creando sospetti su possibili opportunismi politici. Tuttavia, Attilio Fontana, presidente della Lombardia, ha difeso l’importanza dei contenuti dell’accordo, affermando che il merito dell’intesa è ciò che conta, al di là del contesto temporale.

Le materie trattate negli accordi

Le quattro aree chiave oggetto delle pre-intese rappresentano ambiti di grande rilevanza per le regioni coinvolte. In particolare, la protezione civile consentirebbe ai presidenti regionali di emanare ordinanze emergenziali senza dover attendere l’approvazione da Roma, velocizzando così i tempi di risposta in situazioni critiche. Calderoli ha sottolineato che il fondo regionale per la protezione civile sarà incrementato, passando da 20 milioni a 60 milioni nei prossimi anni.

Regole per le professioni e previdenza

In relazione alle professioni, le regioni avranno maggiore autonomia nel riconoscere e regolare diverse figure professionali, un aspetto che potrebbe facilitare l’adeguamento alle esigenze locali. Nella previdenza complementare, invece, le regioni potranno gestire in modo più flessibile le politiche di welfare, mirando a migliorare le opportunità occupazionali.

Prospettive future

Il ministro Calderoli ha dichiarato di essere fiducioso riguardo alla possibilità di estendere queste intese anche ad altre regioni. Il suo obiettivo è completare l’iter legislativo prima della fine della legislatura, consentendo così a tutte le regioni di beneficiare delle stesse opportunità. Inoltre, Calderoli ha messo in evidenza che l’autonomia differenziata potrebbe essere un modello replicabile anche per le regioni del Centro e del Sud Italia, sfatando la convinzione che queste iniziative siano riservate solo alle regioni settentrionali.

Critiche e scetticismi

Tra le critiche sollevate, l’ex senatore della Lega, Paolo Franco, ha messo in dubbio l’efficacia delle pre-intese, ricordando che accordi simili erano già stati firmati senza portare a risultati concreti. Anche Roberto Caon, ex deputato, ha espresso scetticismo, chiedendosi se la popolazione veneta non si senta ingannata da promesse non mantenute.

Nonostante le divergenze politiche, il recente passaggio di testimone tra le diverse amministrazioni regionali e la volontà di portare avanti tali negoziati rappresentano un’opportunità per rinnovare la governance locale e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Resta da vedere se queste promettenti intese si tradurranno in cambiamenti reali e sostenibili per le comunità locali.