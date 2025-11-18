Sconfitta dell’Alcione Milano contro il Novara: un gol decisivo cambia la partita

Il Novara conquista una vittoria decisiva contro l'Alcione Milano, grazie a un gol di Basso realizzato nella ripresa.

In una giornata di grande intensità calcistica, l’Alcione Milano ha affrontato il Novara in un incontro che prometteva emozioni. Nonostante una prestazione convincente da parte dei padroni di casa, gli ospiti sono riusciti a portare a casa tre punti cruciali grazie a un gol di Basso nel secondo tempo. La partita, caratterizzata da un campo reso pesante dalla pioggia, ha visto entrambe le squadre impegnarsi a fondo per cercare di ottenere la vittoria.

Primo tempo combattuto

Il match è iniziato con il Novara in possesso della palla, ma è stato l’Alcione a mostrare una certa aggressività fin dalle prime fasi. I ragazzi di mister Cusatis sono riusciti a mettere sotto pressione la difesa avversaria, creando diverse occasioni. Nonostante il terreno difficile, i giocatori hanno cercato di mantenere un gioco veloce e fluido. Un angolo guadagnato da Pitou ha permesso a Ciappellano di sfiorare il gol di testa, mentre Samele ha tentato un tiro che è stato ben parato dalla difesa avversaria.

Occasioni mancate

Con il passare dei minuti, l’Alcione ha continuato a dominare il gioco, ma il risultato rimaneva inchiodato sullo 0-0. Morselli ha avuto un’opportunità d’oro, colpendo il secondo palo e dimostrando la determinazione della squadra di conquistare il vantaggio. Al termine del primo tempo, il Novara ha cercato di risollevarsi, ma la difesa dell’Alcione ha retto bene, chiudendo ogni spazio e controllando il gioco centrale.

Secondo tempo e il gol decisivo

Il secondo tempo si è aperto con un cambio da parte dell’Alcione, con Chierichetti che ha preso il posto di Pirola. Tuttavia, la squadra piemontese ha iniziato con maggiore intensità e ha trovato la via del gol al 71° minuto. Un contropiede fulmineo ha visto Basso ricevere palla e battere il portiere Agazzi con un tiro rasoterra, portando il Novara in vantaggio. Questo gol ha scosso l’Alcione, che ha faticato a reagire e ritrovare il controllo del gioco.

Reazione dell’Alcione e tensione finale

Nonostante lo svantaggio, gli Orange hanno continuato a lottare, cercando di rispondere con insistenza. L’allenatore Cusatis ha effettuato ulteriori cambi per cercare di dare nuova linfa alla squadra. Tuttavia, la pressione del Novara è rimasta costante, con gli ospiti che hanno sfruttato ogni opportunità per chiudere la partita. I minuti finali hanno visto un assalto disperato dell’Alcione, che ha reclamato un calcio di rigore per un presunto fallo di mano, ma l’arbitro ha deciso di non intervenire.

Le dichiarazioni post-partita

Al termine della sfida, mister Cusatis ha commentato la prestazione della sua squadra, evidenziando la buona prestazione nel primo tempo e la necessità di migliorare nella gestione delle partite più sporche e difficili. Il centrocampista Jacopo Lanzi ha espresso rammarico per la sconfitta, ma ha sottolineato l’importanza di guardare avanti, con l’obiettivo di imparare e migliorare in vista delle prossime sfide.

Nonostante la sconfitta, l’Alcione Milano ha dimostrato di avere potenzialità e un buon gioco, ma dovrà lavorare sodo per capitalizzare le opportunità e affrontare con successo le prossime partite.