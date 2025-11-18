Pallacanestro Trieste vs Olimpia Milano: Acquista i Biglietti in Vendita da Mercoledì!

Preparati per un emozionante incontro di pallacanestro tra Trieste e Milano al PalaTrieste! Un evento imperdibile per gli appassionati di sport, dove le due squadre si sfideranno per la vittoria in un'atmosfera coinvolgente. Non perdere l'opportunità di assistere a una partita di alto livello e tifare per la tua squadra del cuore!

La Pallacanestro Trieste si prepara a tornare in campo per un incontro di grande rilevanza. Dopo aver affrontato due trasferte impegnative, la squadra di Coach González è pronta a sfidare l’Olimpia Milano, uno dei club più prestigiosi della Serie A LBA Unipol. Questo atteso match avrà luogo al PalaTrieste, dove i tifosi biancorossi sono pronti a sostenere la squadra dal primo all’ultimo minuto.

Dettagli del match

L’appuntamento è fissato per le ore 16:00 di domenica, e la sfida si preannuncia ricca di emozioni e intensità. Trieste e Milano si trovano in una posizione simile in classifica, con i milanesi che distano appena due punti dai biancorossi. Questo rende il match cruciale per entrambe le squadre, desiderose di ottenere il massimo.

Squadre in campo

La Pallacanestro Trieste cerca di trovare continuità e consolidare il proprio percorso in campionato. L’Olimpia Milano, guidata dal leggendario Coach Ettore Messina, dispone di un roster profondo e altamente competitivo, capace di colpire in ogni momento della partita. Gli appassionati possono aspettarsi un elevato livello di gioco, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per conquistare la vittoria.

Acquisto dei biglietti

Per chi desidera assistere a questa emozionante sfida, la vendita dei biglietti inizierà online mercoledì 19 novembre alle ore 10:00. Gli appassionati possono acquistare i biglietti tramite il portale pallacanestrotrieste.vivaticket.it. Si ricorda che i biglietti a tariffa ridotta saranno disponibili esclusivamente presso la biglietteria.

Biglietterie fisiche

Oltre alla vendita online, i biglietti possono essere acquistati anche presso le biglietterie fisiche del PalaTrieste. La biglietteria interna si trova nell’atrio d’ingresso VIP, in Via Ercole Miani 5/1, mentre la biglietteria esterna è accessibile da Via Flavia 3. È fondamentale ricordare che, in conformità con le nuove normative di sicurezza, è stato introdotto un sistema di biglietto nominale. Ciò implica che al momento dell’acquisto è necessario presentare un documento d’identità valido per ogni biglietto richiesto.

Informazioni aggiuntive

Per i giovani appassionati, sono previsti sconti per gli Under 18 e Under 12. I ragazzi nati dal 2007 al 2012 (Under 18) e quelli nati dal 2013 al 2019 (Under 12) potranno usufruire di tariffe agevolate. Inoltre, l’ingresso per i bambini sotto i cinque anni è gratuito, ma è necessario ritirare un tagliando presso la biglietteria.

Per ulteriori informazioni riguardo alle agevolazioni per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori, è possibile consultare il sito ufficiale della Pallacanestro Trieste o contattare direttamente la biglietteria via email.

Il match di domenica tra Pallacanestro Trieste e Olimpia Milano si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di basket. È un’opportunità da non perdere per supportare la propria squadra.