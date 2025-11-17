Tifosa norvegese denuncia molestie allo stadio di San Siro: un caso di intolleranza nel calcio

Giovane tifosa di 24 anni con esperienza diretta di molestie durante la partita Italia-Norvegia, condivide la sua storia di coraggio e resilienza. La sua testimonianza evidenzia l'importanza di sensibilizzare e prevenire situazioni di abuso in contesti sportivi.

Un evento sconcertante ha avuto luogo nello storico stadio di San Siro durante la partita tra Italia e Norvegia. Una tifosa norvegese di 24 anni ha denunciato di aver subito una molestia. La giovane, studentessa a Milano, si trovava allo stadio con alcune amiche per assistere a quella che prometteva di essere una serata emozionante di calcio.

Secondo quanto riportato dalla ragazza, un malore l’ha costretta a rifugiarsi nei bagni dello stadio, dove ha vissuto un’esperienza traumatica. La denuncia è stata fatta alla polizia, che ora sta indagando sull’accaduto.

La denuncia e i dettagli dell’accaduto

La giovane ha raccontato di aver accusato un malessere durante la partita e, accompagnata da un’amica, si è diretta verso il bagno. Lì, mentre cercava di riprendersi, ha vissuto un momento di terrore: mentre si trovava chinata, ha avvertito una mano che si infilava nei suoi pantaloni. Sconvolta, è uscita in lacrime e ha immediatamente riferito l’accaduto all’amica che l’aspettava fuori.

Intervento dello steward

Il forte stato di agitazione della ragazza non è passato inosservato a uno steward presente nei paraggi, il quale si è avvicinato per chiedere spiegazioni. Dopo aver appreso dell’accaduto, la giovane ha indicato il presunto molestatore, un addetto alle pulizie di 25 anni originario dell’Egitto. Lo steward ha quindi contattato le forze dell’ordine, avviando un intervento tempestivo.

Reazione dell’accusato e indagini in corso

L’uomo, un lavoratore regolarmente assunto, è stato subito identificato e interrogato dagli agenti. Nella sua difesa, ha dichiarato di essersi avvicinato alla ragazza solo per offrirle aiuto, sostenendo di averla vista in difficoltà. Tuttavia, la denuncia è stata formalizzata e il giovane è stato indagato a piede libero per violenza sessuale.

Le conseguenze di un episodio di questo tipo

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza all’interno di luoghi pubblici come gli stadi. Gli eventi sportivi dovrebbero essere occasioni di festa e divertimento, ma situazioni del genere evidenziano la necessità di maggiori misure di protezione per i tifosi, in particolare per le donne. Le indagini sono attualmente in corso e la polizia sta cercando di ricostruire la dinamica completa dell’accaduto.

La giovane tifosa ha dimostrato grande coraggio nel denunciare la molestia subita, un passo fondamentale per affrontare e combattere la violenza di genere. La speranza è che casi simili possano essere trattati con la massima serietà e che si lavori per garantire un ambiente sicuro per tutti gli spettatori, affinché episodi come quello di San Siro non si ripetano più.