Novara FC conquista la sua prima vittoria in trasferta contro l’Alcione Milano

Una vittoria storica per il Novara FC, che segna un momento di svolta nella stagione: finalmente conquistata una vittoria in trasferta!

La trasferta a Sesto San Giovanni si è rivelata decisiva per il Novara FC, che ha battuto l’Alcione Milano con un punteggio di 1-0. Questa vittoria non solo segna il primo successo lontano dalle mura amiche nella stagione corrente, ma rappresenta anche un segnale di crescita per la squadra, che non vinceva in trasferta da febbraio.

Il match e il contesto

La partita si è svolta in un clima di forte pioggia, che ha reso il terreno di gioco particolarmente pesante. Sin dai primi minuti, è stato chiaro che le condizioni meteo avrebbero influenzato le giocate di entrambe le squadre. Il campo fangoso ha ostacolato le manovre, ma il Novara ha mostrato determinazione e voglia di emergere.

Il primo tempo

Nel primo tempo, la formazione ospite ha cercato di prendere il controllo del gioco. Nonostante il terreno difficile, il Novara ha creato alcune occasioni, soprattutto con tentativi da fuori area. I padroni di casa, tuttavia, non sono stati da meno, con un tiro di Lanzi che ha costretto il portiere Boseggia a un intervento provvidenziale. La prima frazione si è conclusa senza reti, ma l’intensità del gioco ha lasciato presagire un secondo tempo avvincente.

Il decisivo secondo tempo

La ripresa è iniziata con il Novara FC che ha continuato a spingere per cercare il gol. Al 71′, finalmente, è arrivato il momento decisivo: Basso, ben posizionato in area, ha sfruttato un cross rasoterra di Donadio, stoppando la sfera per poi battere il portiere Agazzi con un preciso tiro di destro. Questo gol ha esaltato i tifosi e ha dato una rinnovata energia ai giocatori azzurri.

Un finale teso

Con il vantaggio acquisito, il Novara ha dovuto affrontare un finale di partita caratterizzato da elevata tensione. All’43’ del secondo tempo, Lorenzini è stato espulso per un fallo da ultimo uomo, lasciando i suoi compagni in dieci. Nel recupero, un brivido ha percorso la schiena dei tifosi azzurri quando l’Alcione ha richiesto un rigore per un presunto tocco di mano di Lartey; tuttavia, l’arbitro Ubaldi, dopo aver visionato le immagini, ha deciso di non assegnare il penalty.

Analisi della prestazione

Questo successo rappresenta un passo significativo per il Novara FC, che ha consolidato la sua posizione in classifica. La squadra ha mostrato una buona organizzazione difensiva e un attacco incisivo, capace di capitalizzare le occasioni create. Il tecnico Zanchetta ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando come il lavoro svolto in allenamento stia dando i suoi frutti.

Questa vittoria al stadio Breda di Sesto San Giovanni rappresenta un segnale di fiducia per il futuro della squadra. Con sette risultati utili consecutivi, il Novara FC ha trovato la giusta via per risalire la classifica. Le prossime sfide saranno affrontate con maggiore determinazione e serenità.