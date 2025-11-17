Novara conquista la vittoria contro l’Alcione Milano: resoconto della partita emozionante

Il Novara trionfa contro l'Alcione Milano grazie a una prestazione convincente e a un gol decisivo di Basso.

Il match tra Alcione Milano e Novara, disputato allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, ha visto trionfare gli ospiti con un risultato finale di 1-0. Questa vittoria rappresenta un passo importante per il Novara, che torna a casa con tre punti fondamentali nella corsa a una posizione di classifica più ambiziosa.

La partita, caratterizzata da un gioco intenso e numerosi duelli ravvicinati, è rimasta in equilibrio per gran parte del tempo. Tuttavia, è stato il centrocampista Gianmarco Basso a rompere l’equilibrio al minuto 71, segnando il gol decisivo che ha permesso al Novara di portare a casa il bottino pieno.

Un incontro combattuto

Fin dall’inizio, entrambe le squadre si sono dimostrate molto attente a non concedere spazi all’avversario. Gli azzurri, dopo un primo tempo senza occasioni chiare, hanno aumentato l’intensità nella ripresa, cercando di sfruttare ogni opportunità per colpire. Il Novara ha creato diverse occasioni, ma è stata solo la realizzazione di Basso a cambiare il corso della partita.

Il momento cruciale

Durante il secondo tempo, Gianmarco Basso ha dimostrato grande freddezza nel trasformare un assist di Dell’Erba in un gol. Questo episodio ha dato nuova energia al Novara, che ha continuato a difendere il vantaggio con determinazione. Tuttavia, la situazione si è complicata negli ultimi minuti quando Lorenzo Lorenzini è stato espulso all’88’. Da quel momento, il Novara ha dovuto resistere a un assalto finale dell’Alcione, che ha cercato in ogni modo di pareggiare.

La resistenza della difesa azzurra

Nel finale, nonostante l’inferiorità numerica, la difesa del Novara ha dimostrato un grande carattere, riuscendo a mantenere il risultato fino al fischio finale. Gli azzurri, guidati dal portiere Boseggia, hanno affrontato gli attacchi disperati dell’Alcione senza subire reti, confermando una prestazione difensiva solida.

Un risultato determinante

Questa vittoria è particolarmente significativa per il Novara, che era in cerca di una svolta dopo un periodo di risultati altalenanti. Con questo successo, la squadra di Andrea Zanchetta conquista punti preziosi che potrebbero rivelarsi fondamentali nella lotta per una posizione di vertice in classifica. L’Alcione, d’altra parte, subisce una battuta d’arresto che interrompe la sua rincorsa verso le prime posizioni.

La partita ha evidenziato la determinazione e la resilienza del Novara, che ha saputo imporsi in un campo difficile e contro un avversario agguerrito. Questa vittoria potrebbe rappresentare un punto di svolta per la stagione azzurra, un trampolino di lancio verso obiettivi più ambiziosi.