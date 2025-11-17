Milano: Polizia Arresta Due Spacciatori in Operazione Sotto Copertura

Due uomini sono stati arrestati a Milano nell'ambito di un'operazione di polizia contro lo spaccio di droga e il possesso illegale di armi. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla cattura dei sospetti, contribuendo così alla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e alla sicurezza pubblica nella città.

Un’importante operazione condotta dalla Polizia di Stato ha portato all’arresto di due uomini a Milano, di 28 e 57 anni, accusati di essere coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti, in un contesto di crescente attenzione verso il fenomeno dello spaccio di droga, hanno agito prontamente dopo aver individuato un appartamento sospetto in via Mozzoni.

Il 57enne, oltre all’accusa di traffico di droga, ha anche subito un arresto per detenzione di arma clandestina e per il possesso di munizioni non registrate. Questo episodio mette in luce l’interconnessione tra il traffico di sostanze stupefacenti e la presenza di armi nelle operazioni illegali.

Le modalità dell’arresto

La polizia, attraverso la Squadra Investigativa del commissariato Quarto Oggiaro, ha organizzato un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il pomeriggio, circa alle 15, gli agenti hanno notato il 28enne arrivare in bicicletta elettrica nei pressi dell’abitazione del 57enne.

Un’operazione ben pianificata

Dopo aver fatto ingresso nell’appartamento, il giovane è uscito poco dopo portando con sé uno zaino che prima non aveva. Gli agenti, insospettiti dal comportamento, hanno deciso di intervenire. Con l’ausilio di un’auto della polizia, sono riusciti a fermarlo in via Amoretti. All’interno dello zaino, gli agenti hanno scoperto oltre un chilo e mezzo di hashish, suddiviso in ben 16 panetti, pronti per essere venduti.

Scoperta dell’appartamento

Nel frattempo, i poliziotti avevano notato anche il 57enne uscire dall’abitazione. Dopo un controllo, è stato fermato e condotto all’interno della casa. Qui, le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione approfondita, che ha portato a risultati sorprendenti. Sono stati trovati e sequestrati 45 panetti di hashish, per un peso totale che supera i quattro chilogrammi e mezzo.

Armi e denaro contante

Ma non è tutto: durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto anche una pistola Beretta con la matricola abrasa, accompagnata da munizioni, e una pistola scacciacani. Inoltre, è stato trovato un significativo ammontare di denaro contante, pari a 9.800 euro. Questo elemento fa supporre che l’attività di spaccio fosse ben organizzata e redditizia.

L’operazione della polizia ha sottolineato non solo l’importanza della lotta contro il traffico di droga, ma anche il legame tra attività illegali e possesso di armi, un aspetto che crea preoccupazione per la sicurezza pubblica. Grazie all’impegno degli agenti, è stato possibile smantellare una rete di spaccio che metteva a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini milanesi. Questo arresto rappresenta un passo significativo nella lotta contro la criminalità organizzata nel capoluogo lombardo.