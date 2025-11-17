La Trapani Shark conquista una storica vittoria contro l’Olimpia Milano al Forum

La Trapani Shark conquista un traguardo storico, sconfiggendo l'Olimpia Milano al Forum di Assago.

La Trapani Shark ha scritto una pagina memorabile nella sua storia recente, espugnando il Forum di Assago con un punteggio di 86-80 contro l’Olimpia Milano. Questa vittoria rappresenta non solo un traguardo, ma anche un segnale chiaro della competitività della squadra allenata da Jasmin Repesa. Attualmente, la Trapani Shark si trova affiancata ai milanesi in classifica, avendo centrato sette vittorie in otto partite giocate.

Una serata da ricordare

Il match di ieri sera ha visto la Trapani Shark esprimere un gioco di squadra straordinario. Fin dalle prime fasi, i granata hanno mostrato determinazione e ritmo, mettendo in difficoltà i padroni di casa. L’atmosfera al Forum era vibrante, grazie alla massiccia presenza di tifosi trapanesi, che hanno creato un clima quasi da partita casalinga, sostenendo la loro squadra con fervore.

Le chiavi del successo

Protagonista indiscusso della serata è stato J.D. Notae, autore di 26 punti, inclusi canestri decisivi e tiri da tre determinanti. La sua lucidità e la capacità di prendersi responsabilità nei momenti critici hanno fatto la differenza, in particolare durante l’ultimo quarto, quando Milano tentava di rientrare nel punteggio. Notae ha dimostrato grande freddezza dalla lunetta, contribuendo a mantenere il vantaggio granata.

Andamento della partita

Il copione della partita ha visto i siciliani partire forte, con un primo parziale che li ha portati in vantaggio 19-7. Da quel momento in poi, Trapani ha gestito il match con abilità, rispondendo ai continui tentativi di rimonta dei milanesi. Nonostante i vari tentativi di recupero da parte di Milano, la Trapani Shark ha saputo mantenere la calma e continuare a spingere, grazie a una difesa solida e a scelte offensive ben calibrate.

Un finale avvincente

Negli ultimi minuti, Milano ha tentato di riaprire la partita. Tuttavia, le giocate decisive di Notae, come un recupero palla e una tripla in momenti cruciali, hanno chiuso definitivamente i giochi a favore di Trapani. La squadra ha dimostrato una maturità invidiabile, trasformando questo incontro in un vero e proprio punto di svolta della stagione.

Il contesto della vittoria

Questa vittoria storica si colloca in un momento in cui Trapani è reduce da una serie di ottimi risultati, avendo già conquistato la qualificazione ai play-in per la Champions League. La squadra, nonostante i cambiamenti nel roster rispetto alla scorsa stagione, ha mostrato una continuità di prestazioni che fa ben sperare per il futuro. L’allenatore Jasmin Repesa ha saputo amalgamare i nuovi giocatori, mantenendo intatto il livello di competitività.

Jordan Ford e Timmy Allen si sono rivelati fondamentali nel contribuire al successo della squadra, con prestazioni che hanno messo in evidenza non solo le loro capacità realizzative, ma anche un ottimo gioco di squadra. Trapani ha dimostrato di avere una rosa profonda, capace di affrontare le sfide più difficili.

Prospettive future

Con questa vittoria, la Trapani Shark si proietta in una posizione privilegiata in classifica, confermandosi una delle squadre più temibili del campionato. La prossima sfida sarà cruciale per mantenere il momentum e continuare a sognare in grande. La squadra, sostenuta da un pubblico appassionato e da un allenatore esperto, si prepara a difendere questo prestigioso traguardo con determinazione. La strada per i playoff è ancora lunga, ma le premesse sono più che incoraggianti.