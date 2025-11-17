Incendio in Via Giovanni De Predis: Evacuazione di Emergenza e Un Ferito Registrato

Un incendio notturno ha sconvolto i residenti di Milano, causando danni ingenti in un appartamento in fiamme e lasciando un uomo ferito.

Nelle prime ore del mattino di lunedì 17 novembre, un grave incidente ha colpito un palazzo residenziale in via Giovanni De Predis, a Milano. Un incendio ha devastato un appartamento al primo piano, generando momenti di grande paura tra gli abitanti e costringendo all’evacuazione dell’intero condominio.

Il rogo è scoppiato intorno alle 4.30, preceduto da un forte boato che ha allertato i residenti. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessaria l’azione immediata dei vigili del fuoco, che sono stati chiamati per spegnere il fuoco e garantire la sicurezza dell’edificio.

Intervento dei soccorsi

Grazie alla prontezza di chi ha lanciato l’allerta ai numeri di emergenza, sono giunti sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco, tra cui tre autopompe e un’autoscala, insieme al personale del 118. L’operazione di soccorso ha visto coinvolti sia i vigili del fuoco che diverse unità di emergenza sanitaria.

Evacuazione e feriti

Per garantire un intervento sicuro, circa dieci inquilini sono stati fatti evacuare temporaneamente dalle loro abitazioni. Purtroppo, un uomo di 49 anni, che si trovava nell’appartamento in cui è scoppiato il fuoco, ha riportato ustioni al volto e alla testa. È stato prontamente soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda.

Cause dell’incendio

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio sono continuate per tutta la mattinata. I vigili del fuoco hanno eseguito dei controlli strutturali per garantire l’integrità dell’edificio e hanno avviato accertamenti per determinare le cause che hanno provocato l’incendio.

Sembra che l’origine delle fiamme possa essere attribuita a delle candele lasciate accese, ma le indagini sono ancora in corso per confermare questa ipotesi. La situazione ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza domestica e sull’importanza di prestare attenzione a fonti di incendio potenziali.

Incidenti precedenti a Milano

Questo non è il primo incidente di questo tipo a Milano. Solo qualche settimana fa, il 2 novembre, un altro incendio aveva interessato un appartamento al sesto piano di un edificio in via Padre Reginaldo Giuliani, costringendo cinque persone a ricevere cure per intossicazione da fumi. Anche in quel caso, si stava indagando sulle cause, con una possibile origine elettrica del rogo.

Questi eventi ricordano l’importanza di essere sempre vigili e di adottare misure di sicurezza per prevenire incendi domestici, soprattutto in un periodo dell’anno in cui le fonti di calore e le decorazioni possono aumentare il rischio di incidenti. La comunità milanese sta mostrando grande solidarietà nei confronti delle vittime di questi eventi drammatici, mentre le autorità continuano a lavorare per garantire la sicurezza di tutti.