Eurolega: Biglietti a Prezzi Speciali per Studenti Universitari!

Gli studenti universitari hanno l'opportunità di assistere alle partite di Eurolega dell'Olimpia Milano a tariffe speciali e vantaggiose.

Il mondo del basket europeo si appresta a ospitare eventi di grande rilevanza, con il CUS Milano che offre un’opportunità unica per gli studenti universitari. In occasione delle sfide di Eurolega contro l’Hapoel e il Panathinaikos, gli studenti potranno assistere a questi incontri a tariffe agevolate.

Dettagli delle partite

Le partite si terranno giovedì 20 novembre e giovedì 11 dicembre. Questi eventi rappresentano un’importante occasione per vivere l’emozione del basket dal vivo, sostenendo l’Olimpia Milano in un contesto altamente competitivo.

Modalità di acquisto dei biglietti

Per accedere alla scontistica riservata, è necessario utilizzare il codice promozionale OLIMPIA_UNI durante il processo di acquisto sul sito ufficiale. Dopo aver selezionato la partita desiderata, è fondamentale inserire il codice nel campo apposito.

Dopo aver applicato il codice, gli studenti devono scegliere la tariffa “CONVENZIONI” attraverso la modalità “SELEZIONE AUTOMATICA DEL POSTO” o “SCELTA MANUALE E VISIBILITÀ DEL POSTO” per assicurarsi i biglietti a prezzo ridotto.

I limiti di acquisto

Ogni studente può acquistare un massimo di quattro biglietti per ogni partita, utilizzando un singolo badge universitario o il codice online. I biglietti sono disponibili sia presso la sede dell’Olimpia, situata in Via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago, sia attraverso il portale online.

Presentazione del badge universitario

Si ricorda che per ogni badge universitario è consentito l’acquisto di un massimo di quattro biglietti per partita. Una volta completata la transazione, gli utenti possono scegliere di stampare i biglietti o mostrarli direttamente sul proprio smartphone, semplificando così l’accesso all’evento.

È fondamentale cogliere l’opportunità di vivere il basket europeo in prima persona. Con il CUS Milano e l’Olimpia Milano, il grande sport è a portata di mano, e l’emozione di assistere a partite di Eurolega è accessibile per gli studenti universitari.