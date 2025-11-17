Alcione Milano conquista tre punti cruciali contro il Novara

L'Alcione Milano conquista il Novara con un gol decisivo di Basso.

La partita tra Alcione Milano e Novara, disputata il 16 novembre, ha visto gli Orange trionfare con un risultato di 1-0. Questo successo è stato fondamentale per la squadra milanese, che continua la sua corsa verso la parte alta della classifica. La rete decisiva è stata messa a segno da Basso al 26′ del secondo tempo, un momento che ha esaltato i tifosi presenti sugli spalti.

Il percorso dell’Alcione Milano nella stagione

La squadra di Milano ha iniziato la stagione con alti e bassi, ma nelle ultime partite ha dimostrato una crescita costante. Prima della vittoria contro il Novara, gli Orange avevano già collezionato risultati significativi. Ad esempio, il 9 novembre, hanno espugnato il campo del Brescia, vincendo 1-0 grazie a un gol di Bright, un altro giocatore chiave per la formazione.

Le partite recenti e i risultati

Il 3 novembre, l’Alcione Milano ha affrontato la Pro Patria, ottenendo un convincente 2-0 con reti di Marconi e Bright. Tuttavia, non tutte le uscite sono state favorevoli. Il 29 ottobre, la squadra ha subito una sconfitta contro l’Atalanta U23, che ha rimontato nei secondi 45 minuti, chiudendo il match con un 2-1. Un pareggio è arrivato il 26 ottobre contro la Giana Erminio, dove Lamesta aveva portato in vantaggio gli avversari, ma Marconi è riuscito a pareggiare all’ultimo minuto, salvando il punto.

Analisi delle prestazioni individuali

Tra i giocatori che si stanno mettendo in luce, oltre a Basso e Bright, si distingue Morselli. Quest’ultimo ha avuto un ruolo cruciale nel match contro l’Arzignano, dove ha segnato una doppietta, contribuendo al successo per 3-1. Morselli si sta dimostrando un attaccante prezioso, capace di creare occasioni e di finalizzare con freddezza.

Le sfide future dell’Alcione Milano

Il futuro dell’Alcione Milano si presenta ricco di sfide impegnative. Ogni partita rappresenta un’opportunità per consolidare la propria posizione in classifica e affinare la chimica di squadra. La prossima sfida si preannuncia cruciale; la squadra dovrà mantenere alta la concentrazione e la determinazione per continuare a raccogliere punti vitali.

L’Alcione Milano ha dimostrato di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli. La vittoria contro il Novara è un’ulteriore conferma delle prestazioni promettenti, ma il cammino rimane lungo e pieno di insidie. I tifosi possono nutrire speranze per un finale di stagione entusiasmante e ricco di soddisfazioni.