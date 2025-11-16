Sicuramente: Il Gioco Educativo di ATM per Promuovere la Sicurezza Stradale a Milano

Con il gioco "Sicuramente", Atm offre un'opportunità educativa per i più piccoli, promuovendo la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale in modo coinvolgente e interattivo.

Milano si dimostra sempre più attenta alla formazione dei giovani cittadini, ponendo particolare attenzione sulla mobilità sicura e sulla sostenibilità ambientale. In questo contesto, Atm ha lanciato un innovativo progetto educativo intitolato Sicuramente, concepito per coinvolgere i bambini delle scuole primarie nella comprensione delle regole stradali e nell’uso consapevole dei mezzi pubblici.

Il progetto Sicuramente

Attraverso un approccio ludico, Sicuramente si propone di educare i bambini a vivere e rispettare lo spazio urbano. Il progetto è frutto di una sinergia tra Atm, l’Associazione Lorenzo Guarnieri, Giunti Editore e Giunti Scuola. L’iniziativa ha già distribuito 300 kit didattici nelle scuole di Milano, con ulteriori 200 kit in arrivo, per garantire una diffusione capillare del messaggio di sicurezza stradale.

Contenuti dei kit educativi

Ogni kit è composto da un libro intitolato Cosa fa muovere Milano? e da una mappa illustrata della città. Questi materiali rappresentano strumenti preziosi per insegnare ai bambini a muoversi con responsabilità e consapevolezza tra i vari mezzi pubblici, come tram, autobus e biciclette BikeMi. La mappa, dettagliata e colorata, consente ai giovani studenti di comprendere il funzionamento del sistema di trasporto milanese e le interazioni tra i diversi utenti della strada.

L’importanza della mobilità sostenibile

Il messaggio di Sicuramente è chiaro: i mezzi pubblici non sono solo un modo per spostarsi, ma rappresentano una scelta sostenibile e responsabile per il futuro della città. Attraverso storie raccontate in modo semplice e coinvolgente, i bambini apprenderanno come l’uso dei mezzi pubblici contribuisca a una vita urbana più salutare e rispettosa dell’ambiente. Atm si impegna attivamente nella transizione verso una flotta di mezzi completamente elettrici, con l’obiettivo di convertire 1.200 autobus entro il prossimo anno.

Impatto sociale e responsabilità educativa

Atm si propone non solo come fornitore di servizi di trasporto, ma anche come ambasciatore della mobilità sicura e responsabile. La campagna Sicuramente non si limita a fornire informazioni, ma ha l’obiettivo di formare una nuova generazione di cittadini consapevoli, capaci di comprendere l’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle norme. Le scuole primarie di Milano e della Città Metropolitana possono facilmente aderire al progetto registrandosi sul portale di Giunti Scuola, rendendo il gioco accessibile a un numero sempre maggiore di bambini.

Prospettive future per la sicurezza stradale

In un contesto in cui la sostenibilità e la sicurezza assumono un’importanza crescente, iniziative come Sicuramente rappresentano un passo fondamentale per formare cittadini responsabili. L’educazione dei più piccoli a muoversi in modo sicuro e consapevole all’interno della propria città non solo contribuisce a una Milano più vivibile, ma promuove anche un approccio proattivo verso la sicurezza stradale. Attraverso questo progetto, Atm dimostra il proprio impegno per il futuro della mobilità urbana, investendo nell’educazione dei cittadini più giovani.