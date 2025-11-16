L’Alcione Milano conquista tre punti battendo il Brescia imbattuto

L'Alcione Milano conquista una vittoria fondamentale contro il Brescia, interrompendo così la loro serie di imbattibilità.

Il match tra Alcione Milano e Union Brescia si è svolto in un clima carico di tensione e aspettativa. Il palcoscenico del Rigamonti ha ospitato una sfida di grande importanza, in cui l’Alcione ha messo a segno una vittoria decisiva per le proprie ambizioni in campionato. La partita ha visto un’alternanza continua di emozioni e colpi di scena, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo.

Un inizio scoppiettante

Nei primi quarantacinque minuti, i padroni di casa hanno mostrato un gioco aggressivo e propositivo, con Cisco e Cazzadori in evidenza. La loro capacità di creare occasioni ha messo in difficoltà gli avversari, che hanno dovuto difendersi con impegno. Sebbene l’Alcione sia apparso più compatto, il Brescia ha cercato di sfruttare ogni opportunità per colpire. La partita si è giocata ad alta intensità, con un ritmo avvincente che ha tenuto i tifosi incollati alle loro sedie.

Il dominio del Brescia

Durante il primo tempo, il Brescia ha avuto il merito di essere più incisivo, creando diversi pericoli. La squadra di casa ha cercato di sfruttare le proprie frecce, ma l’Alcione ha risposto con una difesa ben organizzata, pronta a ripartire in contropiede. Questo equilibrio ha mantenuto vive le speranze di entrambe le squadre di sbloccare il punteggio.

Il secondo tempo e la decisiva svolta

La ripresa si è aperta con un copione simile, caratterizzato da un equilibrio e un agonismo palpabili. Entrambe le formazioni continuavano a cercare il colpo del ko, ma l’Alcione ha dimostrato maggiore incisività nei momenti cruciali. Al 71° minuto, un’azione ben orchestrata ha portato all’episodio decisivo. Samele, con un’astuta sponda, ha liberato Morselli, il cui tiro-cross ha colpito l’incrocio dei pali. La fortuna ha sorriso a Bright, che si è fatto trovare pronto e ha insaccato la respinta, portando i milanesi in vantaggio.

Un gol che cambia le sorti

Per il centrocampista dell’Alcione, si è trattato del secondo gol consecutivo e del terzo in campionato. Questo successo ha infuso nuova energia nella squadra, che ha iniziato a giocare con più fiducia. Dall’altro lato, l’Union Brescia ha tentato di reagire, spingendo in avanti e cercando di trovare la via del gol. Tuttavia, la difesa dell’Alcione ha mostrato una maturità e una solidità notevoli, riuscendo a mantenere il vantaggio fino al fischio finale.

Prospettive future

Con questo risultato, l’Alcione Milano si è avvicinato ulteriormente ai biancazzurri, ora distanti solo tre punti in classifica. La squadra di Cusatis ha dimostrato di essere in buonissima forma e si è confermata come una delle formazioni più solide del campionato. La vittoria al Rigamonti rappresenta un passo fondamentale per le ambizioni di promozione dell’Alcione, mentre il Brescia dovrà riorganizzarsi dopo questa sconfitta inaspettata.

Questo match ha messo in luce non solo il talento e la determinazione dell’Alcione, ma anche la resilienza del Brescia, che dovrà affrontare la sfida di rialzarsi e riprendere la propria corsa verso la vetta della classifica.