Iniziativa Sicuramente: Promuovere la Mobilità Sicura nelle Scuole di Milano

Atm presenta il progetto "Sicuramente", un'iniziativa dedicata all'educazione dei bambini sulla sicurezza stradale e sull'uso consapevole dei mezzi pubblici. Questo programma innovativo mira a sensibilizzare le giovani menti sull'importanza della sicurezza durante gli spostamenti e a promuovere una cultura di responsabilità nell'utilizzo dei trasporti pubblici.

Milano, una delle città più dinamiche d’Italia, si impegna a formare i suoi cittadini del futuro. Con l’iniziativa Sicuramente, Atm mira a diffondere la consapevolezza riguardo alla sicurezza stradale tra i bambini delle scuole primarie. Questo progetto innovativo si basa su un approccio ludico per insegnare, fin dalla giovane età, l’importanza delle regole del traffico e di una mobilità rispettosa.

Un gioco educativo per i più piccoli

Il progetto Sicuramente, sviluppato in collaborazione con l’Associazione Lorenzo Guarnieri e Giunti Editore, offre un’esperienza didattica che si distingue dai metodi tradizionali. Attraverso un gioco didattico, i bambini possono esplorare la loro città e apprendere come utilizzare i mezzi pubblici in modo sicuro e responsabile. L’intento è quello di far comprendere ai piccoli cittadini che la strada è uno spazio condiviso, dove il rispetto delle regole è fondamentale.

Il materiale didattico

La dotazione iniziale del progetto prevede la distribuzione di 300 kit nelle scuole primarie di Milano, con ulteriori 200 kit in arrivo. Ogni kit include un libro intitolato Cosa fa muovere Milano? e una mappa illustrata che rappresenta i mezzi pubblici della città, come tram, autobus e metropolitane. Questo materiale è progettato per rendere l’apprendimento divertente e coinvolgente, stimolando la curiosità dei bambini verso la mobilità sostenibile.

Un messaggio di responsabilità sociale

Atm è da tempo attiva in iniziative volte a promuovere una mobilità più sostenibile e responsabile. Con Sicuramente, l’azienda si propone come un ambasciatore della sicurezza stradale, formando i futuri cittadini di Milano e preparando le nuove generazioni a diventare adulti consapevoli. La responsabilità sociale rappresenta un elemento chiave nel lavoro dell’azienda, riflettendosi nella cura e nell’attenzione dedicate ai giovani.

Il ruolo dei mezzi pubblici nella sostenibilità

Il tema della sostenibilità è centrale nel progetto di Atm. L’azienda sta lavorando per convertire la propria flotta di autobus in veicoli elettrici, con l’obiettivo di raggiungere il 50% di autobus elettrici nel prossimo anno. Il libro Cosa fa muovere Milano? illustra ai bambini perché i mezzi pubblici rappresentano una scelta più sostenibile, contribuendo a ridurre l’inquinamento e il traffico nella città.

Come partecipare al progetto

Tutte le scuole primarie di Milano e della Città Metropolitana possono partecipare a questa iniziativa educativa registrandosi sul portale dedicato di Giunti Scuola. Il progetto Sicuramente offre un’opportunità unica per promuovere l’educazione alla mobilità e alla sicurezza stradale tra i più giovani, creando una nuova generazione di utenti consapevoli dei mezzi pubblici.