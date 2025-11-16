Dario Baldan Bembo e la Baldan Band: Concerto Imperdibile a Milano

Scopri il concerto imperdibile di Dario Baldan Bembo a Milano, un evento straordinario dedicato al sostegno dei City Angels. Unisciti a noi per una serata di musica e solidarietà, e contribuisci a fare la differenza nella comunità!

Il 3 dicembre, il Teatro San Babila di Milano ospiterà un evento straordinario: un concerto di beneficenza con il celebre artista Dario Baldan Bembo e la sua Baldan Band. Questo spettacolo non solo celebra la carriera musicale di Baldan Bembo, ma sostiene anche l’importante lavoro dell’associazione City Angels, attiva da oltre 30 anni nell’offrire aiuto ai più vulnerabili della società.

Dario Baldan Bembo e la sua carriera

Dario Baldan Bembo è un compositore e cantante di grande fama, riconosciuto per la sua capacità di emozionare attraverso le sue canzoni. Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di rivivere alcuni dei brani più iconici della sua carriera, che ha abbracciato decenni di musica italiana. Baldan Bembo ha collaborato con artisti del calibro di Mina, Renato Zero e Mia Martini, scrivendo canzoni che sono diventate veri e propri classici.

I momenti salienti del concerto

Il concerto di Milano rappresenta un viaggio attraverso le melodie che hanno segnato la vita di Baldan Bembo. Verranno eseguiti brani come “Piccolo Uomo” e “Minuetto”, interpretati dalla talentuosa Marianna Valloggia. I partecipanti potranno ascoltare anche canzoni significative come “Amico” e “Soleado”, che evidenziano l’abilità del maestro nel toccare le corde emotive del pubblico.

Un concerto per una causa importante

Il ricavato dei biglietti sarà interamente devoluto all’associazione City Angels, che si dedica ad aiutare le persone in difficoltà. Fondata da Mario Furlan nel 1994, questa organizzazione conta su un folto gruppo di volontari, i cosiddetti “baschi blu”, attivi in diverse città italiane. L’inno “Viva i City Angels”, composto dallo stesso Baldan Bembo, rappresenterà un elemento centrale della serata, con la partecipazione di diversi ospiti speciali che si uniranno a lui per intonarlo.

Ospiti e collaborazioni

Durante il concerto, si esibiranno anche artisti che hanno collaborato con Baldan Bembo nel corso degli anni, come Enrico Beruschi e Marco Ferradini. Questi momenti di condivisione arricchiranno lo spettacolo, evidenziando il valore della collaborazione e della comunità, essenziali per il lavoro dei City Angels.

La serata rappresenta un’opportunità unica per rivivere la musica di Baldan Bembo e contribuire a una causa nobile. L’appuntamento è fissato per il 3 dicembre presso il Teatro San Babila, dove la musica e la solidarietà si fonderanno in un evento indimenticabile.