Old Spirit Gospel: 25 Anni di Musica e Emozioni a Pregnana Milanese

Un evento straordinario per festeggiare 25 anni di musica e comunità con il coro Old Spirit Gospel! Unisciti a noi per un'esperienza indimenticabile di celebrazione, armonia e passione musicale. Non perdere l'opportunità di essere parte di questa storica ricorrenza.

Il coro Old Spirit Gospel di Pregnana Milanese festeggia un traguardo significativo: i suoi primi 25 anni di attività. Per celebrare questa importante ricorrenza, è stato organizzato un concerto dal titolo «Old Story – 25 anni di canto e meraviglia», che si svolgerà sabato sera presso il cinema teatro Flores di Vanzago. Con inizio fissato per le ore 21:00, l’ingresso sarà a offerta libera fino a esaurimento posti.

Un viaggio musicale attraverso il tempo

Il coro Old Spirit Gospel è diventato un punto di riferimento nella scena musicale locale, grazie alla sua capacità di coinvolgere il pubblico con la potenza e l’emozione della musica gospel. Questa realtà, nata nel 2000 grazie al fervore di un gruppo di giovani appassionati, si è trasformata in un’entità dinamica e vibrante, capace di attrarre e unire le persone attraverso il potere del canto.

Le origini e l’evoluzione del coro

Il primo incontro si è tenuto in biblioteca a Pregnana, dove questi giovani si sono riuniti con l’intento di condividere la loro passione per i canti spirituali afroamericani. Da quel momento, il coro è cresciuto in numero e diversità, accogliendo nuovi membri e salutando altri, ma mantenendo sempre viva l’essenza di condivisione e comunità che caratterizza la musica gospel.

Nel corso degli anni, la direzione del coro è passata da Mauro Zagheno ad Alice Garavaglia, attuale direttrice. Oggi, il gruppo è composto da talentuosi coristi suddivisi in diverse sezioni vocali, tra cui soprani, contralti, tenori e bassi, ognuno dei quali contribuisce in modo unico alla ricchezza del suono del coro.

Un repertorio variegato e coinvolgente

Il repertorio dell’Old Spirit Gospel è un viaggio attraverso la storia della musica, attingendo alle radici della musica degli schiavi neri d’America e alle loro espressioni di lotta, speranza e libertà. Questi canti, carichi di significato, si mescolano a brani di musica pop, etnica e tradizionale, creando un’esperienza sonora complessa e affascinante. Gli arrangiamenti variano da esecuzioni a cappella a performance accompagnate da pianoforte e percussioni, rendendo ogni concerto un evento unico.

Il concerto di sabato: un evento da non perdere

Il concerto di sabato sera promette di essere un momento speciale, poiché tutti i coristi che hanno fatto parte della storia del coro saranno coinvolti in un viaggio musicale che ripercorre le tappe fondamentali di questi 25 anni. Sarà un’occasione per celebrare non solo la musica, ma anche l’impatto che il canto ha avuto nella vita dei membri del coro e della comunità.

Questo evento si propone di rispondere a una domanda fondamentale: cosa significa cantare insieme? Sarà un modo per riunire amici, familiari e sostenitori, riflettendo su quanto sia stata lunga e significativa la strada percorsa. Per chi non ha ancora avuto l’opportunità di conoscere il coro, questo concerto rappresenta un’importante occasione per avvicinarsi al mondo dell’Old Spirit Gospel e scoprire la magia della musica.

Una comunità accogliente e aperta

Il coro Old Spirit Gospel non è solo un insieme di artisti; è una comunità che accoglie chiunque desideri unirsi. La filosofia alla base di questa realtà musicale è quella di condividere la passione per il canto e la musica, rendendo il coro un luogo aperto a nuove voci e talenti. L’accoglienza è la parola d’ordine.

Il concerto di sabato non sarà solo una celebrazione di un importante anniversario, ma anche un momento di riflessione e di condivisione. La musica ha il potere di unire le persone, e l’Old Spirit Gospel ne è un chiaro esempio. Sarà un’opportunità per essere parte di questa meravigliosa esperienza.