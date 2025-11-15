Gioco Educativo per Insegnare ai Bambini la Mobilità Sicura a Milano

ATM lancia un innovativo gioco educativo per sensibilizzare i bambini milanesi sulla sicurezza stradale e sull'importanza dell'utilizzo dei mezzi pubblici.

Milano si prepara a un’iniziativa innovativa per educare i più giovani alla mobilità responsabile attraverso un nuovo gioco didattico denominato ‘Sicuramente’. Questo progetto, sviluppato da Atm in collaborazione con l’Associazione Lorenzo Guarnieri, Giunti Editore e Giunti Scuola, ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini delle scuole primarie sulle regole della strada e sull’importanza di utilizzare i mezzi pubblici in modo consapevole.

Un approccio ludico all’educazione stradale

Il progetto ‘Sicuramente’ offre un’opportunità unica per rendere l’apprendimento delle regole stradali un’esperienza coinvolgente. La proposta prevede la distribuzione di 300 kit, già consegnati alle scuole primarie di Milano, mentre ulteriori 200 kit sono in arrivo. Ogni kit comprende un libro e una grande mappa illustrata che rappresenta Milano attraverso i mezzi pubblici, come tram, bus, metropolitana e biciclette BikeMi. Questi strumenti si rivelano utili per insegnare ai bambini come muoversi in città in sicurezza.

Il contenuto del kit educativo

Il libro incluso nel kit, intitolato ‘Cosa fa muovere Milano?’, utilizza storie semplici e divertenti per spiegare ai giovani lettori l’importanza dei mezzi pubblici come scelta sostenibile per gli spostamenti in città. Questa iniziativa non solo educa i bambini, ma promuove anche un messaggio di responsabilità sociale, fondamentale per il futuro della mobilità urbana.

Una città più sostenibile

Il progetto ‘Sicuramente’ non si limita a insegnare regole di circolazione, ma sostiene anche l’impegno di Atm verso una mobilità sostenibile. L’azienda ha avviato un Piano Full Electric, mirato a convertire l’intera flotta di 1.200 autobus in veicoli elettrici, con l’obiettivo di raggiungere il 50% di autobus elettrici entro il prossimo anno. Questo approccio non solo migliorerà la qualità dell’aria, ma contribuirà anche a una Milano più vivibile e a misura di bambino.

Come partecipare al progetto

Tutte le scuole primarie della città e della Città Metropolitana possono partecipare al progetto registrandosi sul portale di Giunti Scuola. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per le istituzioni educative, consentendo di integrare i temi della sicurezza stradale e della sostenibilità nei programmi scolastici. L’obiettivo è formare una generazione di cittadini più consapevoli e responsabili.

L’iniziativa di Atm costituisce un passo significativo verso la creazione di una cultura della mobilità sicura e sostenibile tra i più giovani. Con il progetto ‘Sicuramente’, Milano si propone non solo di educare, ma anche di contribuire a un futuro migliore per tutti, dove il rispetto delle regole e l’uso consapevole dei mezzi pubblici diventino parte integrante della vita quotidiana.